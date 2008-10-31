سومین جشنواره سراسری "بیت و حیران" در سردشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، این جشنواره با هدف زنده نگهداشتن فرهنگ های اصیل ایرانی و آشنایی قومیتها با فرهنگهای همدیگر امروز با اجرای قطعات موسیقی هنری توسط هنرمندانی از خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و آذربایجان غربی برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در این جشنواره که در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت برگزار شد، توجه به سنتهای اصیل را یکی از راههای مهم مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ ارزشهای فرهنگی توصیف کرد و گفت: دشمنان ملت ایران با ناامیدی و شکست در زمینه های سیاسی و نظامی، سنتها، فرهنگ و باورهای اصیل مردم را آماج تهاجم فرهنگی خود قرار داده اند تا به اهداف شوم خود دست یابند.

محسن غفاری آذر افزود: امروز عرصه فرهنگی به خط مقدم جبهه مردم ایران در برابر زورگویی ها و زیاده خواهی دشمنان کشور تبدیل شده است که شکست دشمن همچون جبهه های سیاسی و نظامی در برابر اراده و ایمان راسخ مردم ایران حتمی است.

در این جشنواره از 87 اثر هنری ارسال شده به دبیر خانه ، 32 اثر به بخش داوری راه یافته اند.

این جشنواره که با حضور یکصد هنرمند از 12 استان کشور از جمله آذربایجان غربی و شرقی، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان، گیلان و تهران در پنج رشته هنری لاوک، بیت، حیران، مقام و تک نوازی به مدت دو روز در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سردشت برگزار شد هنرمندان شرکت کننده به اجرای قطعات هنریپرداختند.

در پایان ضمن معرفی 6 اثر برگزیده از 3 نفر برتر هر رشته نیز با اهدای جوایز ارزنده تجلیل شدند.