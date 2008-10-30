حماسه شهید فهمیده یک شگفتی در تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، فرماندار شهرستان رودبارعصر پنجشنبه در جمع دانش آموزان بسیجی این شهرستان با اشاره به دلیری وشجاعت شهید فهمیده در جنگ هشت ساله اظهار داشت: شهید فهمیده الگوی برای تمام نوجوانان و جوانان کشوراست.

وی شهید فهمیده را افتخاری برای انقلاب و اسوه ‌ای برای جوانان و نوجوانان دانست و بر گسترش فرهنگ بسیجی در جامعه به ویژه در میان دانش آموزان و جوانان تاکید کرد.

فرماندار رودبار افزود: باید اهداف مقدس شهید فهمیده برای مردم بازگو شود تا آنها به روحیه شهادت طلبی این شهید نوجوان بیشتر پی ببرند.

مردانپور تصریح کرد: تعبیرامام راحل (ره) در زمینه رهبر خواندن شهید فهمیده، بهترین گواه برای عظیم بودن شخصیت این نوجوان فداکار است.

وی با اشاره به اینکه حماسه شهید فهمیده در تاریخ انقلاب، کم نظیر بوده است، افزود: حماسه شهید فهمیده، یک واقعه منحصر بفرد بود و نوجوانان و جوانان ما شیفته ایثار وی هستند.

فرماندار رودبار ادامه داد: حیثیت و اقتدار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون تشکل بسیج است و دانش آموزان بسیجی باید افتخار کنند که الگوی آنها شهید حسین فهمیده است و در راستای اهداف آن شهید والامقام تلاش کنند.

مردانپور، از همه جوانان و دانش آموزان خواست با الگو قراردادن شهید حسین فهمیده، ترفندها و توطئه‌های دشمنان را بشناسند و همچون فهمیده به دفاع و پاسداری از تمامیت ارضی کشور به پا خیزند.

وی ادامه داد: پایگاههای بسیج دانش آموزی باید با ارائه الگوهای رفتاری مناسب در راستای تقویت روحیه ایمان و مقاومت در بین دانش آموزان تلاش کنند.