جلوگیری از خاموشیها در گرو اجرای تعهدات شرکت گاز

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو در حاشیه نشست با خبرنگاران استان در پاسخ به سئوالی پیرامون ادامه خاموشی ها در فصل زمستان، با بیان اینکه نیروگاههای برق آبی کشور از نفس افتاده اند، بیان داشت: کرخه، بزرگترین سد مخزنی کشور بی آب است که فعلا قصد استفاده از نیروگاههای برقی آبی برای فصل زمستان را نداریم.

مشکل کم آبی و قطع برق ادامه خواهد داشت

وی با اشاره به پیش بینیهای سازمان هواشناسی از ادامه خشکسالیها در حوزه کارون خبر داد و یادآور شد: در صورت درست بودن پیش بینی ها، مشکل کم آبی و قطعی برق در کشور ادامه خواهد داشت.

فتاح خاطر نشان کرد: با وجود همه اقدامات انجام شده میزان مصرف بی رویه آب و برق در کشور ادامه دارد که بیشتر صنایع موجود در کشور از صنایع پرمصرف محسوب می شوند که در بحث انرژی ما را با مشکل مواجه کرده اند.