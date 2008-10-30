منابع استانی لرستان تنها هشت دهم کل منابع اعتباری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد جهرمی ظهر امروز در نشست با پرسنل اداره کار و امور اجتماعی استان لرستان، اظهار داشت: لرستان باید برای جهش با زمان کوتاه و میان بر حرکت کند وگرنه از دیگر استانها عقب خواهد ماند.

وی با تاکید بر اینکه منابع و سرمایه های مورد نیاز این توسعه باید تامین شود، عنوان کرد: مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی و ساختارهای دستگاههای دولتی باید بازنگری شوند و هماهنگی ها، اجراها و نظارت ها باید در مسیر اصولی قرار گیرد.

وزیر کار به تصویب دو مصوبه خوب برای لرستان اشاره کرد و یادآور شد: این دو مصوبه شامل "اختصاص سهمی برای آموزش کسب و کار و کارآفرینی" و "معافیت سرمایه گذاران در لرستان به مدت ده سال از پرداخت مالیات" بوده است.

جهرمی با تاکید بر اینکه بنگاههای اقتصادی باید هر ساله توسعه داشته باشند وگرنه این بنگاهها محکوم به فنا هستند، افزود: توسعه در کاهش هزینه های تولید و ضایعات و ارتقا مدیریت است.

وی تکنولوژی کارخانه پارسیلون خرم آباد را قدیمی ندانست و افزود: این کارخانه نیاز به یک مدیر توانا دارد که بداند مشکل کارگران را چگونه حل کند تا کارخانه تعطیل نشود.

وزیر کار و امور اجتماعی 95 درصد مشکلات بازار کار را ریشه در عدم تعادل در این بازار دانست و افزود: همه رویکرد وزات کار حفظ و توسعه کار است که با همین رویکرد توسعه ای در بخش صادرات و واردات نقش ایفا می کند.

جهرمی با بیان اینکه اگر صادرات توسعه یابد به طور قطع اشتغال نیز توسعه خواهد یافت، بر ضرورت هدفمند شدن توانمندی های بخش خصوصی تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر 30 تا 35 درصد از ظرفیت های مراکز فنی و حرفه ای توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی پر شده است.

وی با بیان اینکه اولین مسئله در لرستان این است که باید مسئولان کمک کنند هر منطقه ای به کمک مردمش سند توسعه خود را تعیین کند، بیان داشت: در لرستان پتانسیل های قوی وجود دارد که هر مسئول باید آن را بشناسد و در جهت مثبت از آن استفاده کند.