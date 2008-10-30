ارائه طرح تحول با نفت حداقل 100 دلاری / لزوم مهار موج افزایش قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم که در نشست فصلی خانه احزاب ایران که امروز در تهران برگزار شد سخن می گفت، به تشریح ابعاد طرح تحول اقتصادی پرداخت و با اشاره به اینکه رئیس جمهور تصمیم داشت اجرای این طرح را از مهرماه آغاز کند ، ادامه داد: اولین امری که مطرح بود این بود که برای مردم حسابهایی باز شود و به حساب آنها پول ریخته شود و بعد قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابهامات مجلس درباره طرح تحول اقتصادی گفت: سوالات نمایندگان در این مورد منجر به تشکیل کمیسیونی ویژه در ارتباط با این طرح در مجلس شد. دغدغه‌ نمایندگان این نبود که طرح تحول اقتصادی چیز بدی است و نباید انجام شود، بلکه مسائل بر سر چگونگی اجرا و جزییات این طرح بود.

مصباحی مقدم با اشاره به استقبال نمایندگان از بخش سازماندهی توزیع کالا و گمرک کشور در طرح تحول اقتصادی افزود : مسئله‌ دیگر نظام جامع مالیاتی است که در مجالس پنجم یا ششم ارائه شده بود. مجلس هفتم نیز در پایان کار خود آن را تصویب کرد و با استقبال مجلس هشتم کار پیگیری شد.

وی به موضوع بهره‌وری که در این طرح آمده است گفت: مطابق برنامه‌ چهارم باید دو نیم درصد از رشد هشت درصدی از طریق بهره‌وری تامین شود که تا کنون نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسئله دیگر نظام پولی و مالی کشور است گفت : وقتی دیدیم هدفمند کردن یارانه‌ها اهمیت بیشتری دارد و حساس‌تر است به آن بیشتر پرداخته شد. این طرح در گذشته هم مطرح بوده است، شاید ترس از تبعات آن در دولتهای گذشته باعث شد که اجرایی نشود به هر حال آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این طرح باید مدنظر قرار گیرد و دقیقا بررسی شود.

وی با اشاره به دغدغه نمایندگان در اجرای طرح تحولات اقتصادی گفت: ما آثار بلندمدت این طرح را مثبت تلقی می کنیم اما اول لازم است قیمتها اصلاح شود تا از طریق آن پولی به دست آید و مواردی که آسیب می بیند جبران شود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه بعضی کالاها با اجرای این طرح 200 یا 300 درصد افزایش قیمت خواهد داشت گفت:‌ این افزایش قیمت برای خانواده‌ها اثرات جدی همراه دارد و از طرفی وقتی قیمت حمل و نقل بالا رفت به تناسب همه قیمتها بالا می‌رود.

نماینده مردم تهران افزود : اثر دیگر اثر روانی است، انتظارات تورمی قابل پیش‌بینی نیست و مدلی برای آن وجود ندارد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه با کمک مدلهای پیش‌بینی تورم در مجلس شورای اسلامی به ابعاد این طرح پرداخته شده است گفت: هر سه مدلی که از آن کمک گرفته شد می‌توانند نتایج تغییرات قیمتی در حد 15 یا 20 درصد را پیش‌بینی کنند اما وقتی جهش قیمتی 200 یا 500 درصد می شود آن مدلها جوابگو نیستند. اینکه آیا تبعات آن طرح قابل مقایسه با آن مدلها هست از دغدغه‌های ماست و باید بررسی کنیم که آیا اساسا می‌توان به این ریسمان دست انداخت یا نه؟ ما می‌خواهیم اطمینان خاطر پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس خبرداد که دومین گزارش این کمیسیون روز یکشنبه در مجلس قرائت می شود.

وی تاکید کرد :‌ نگاه اصلی ما تعامل و همکاری با دولت است، اما باید بحران سیاسی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح را بررسی کنیم. ترس از این است که نه از تاک نشان بماند و نه از تاکنشان.

مصباحی مقدم با بیان این‌که ما در شرایط تورمی بالا قرار داریم خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم به نقطه 29 درصد رسیده است و تورم سالانه نیز 22 درصد است. چشم انداز ما تا پایان امسال کاهش تورم نیست بلکه پیش‌بینی می‌کنیم در همین حدود یا اندکی کمتر باقی بماند.

وی در ادامه گفت:‌ باید در نظر داشت که پیش بینیهایی که آقای رئیس جمهور براساس آن طرح تحول اقتصادی را مطرح کرده‌اند با توجه به قیمت بالای نفت در حدود 112 دلار یا 120 دلار و یا حداقل 100 دلار بود اما اکنون قیمت نفت 57 دلار شده و احتمال افت آن نیز وجود دارد.

به گزارش مهر ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قیمت حاملهای انرژی برای بهینه سازی و مدیریت مصرف باید آزاد شود تصریح کرد:‌ در مجلس هفتم در نظر داشتیم که این کار را از طریق قیمتها انجام ندهیم، اما در این دوره دولت آن طرح را کنار گذاشته است. به هر حال نظر مجلس تعامل است اما در عین حال حتما طرحها باید بررسی شود.

وی در پایان با اشاره به ارائه لایحه مربوط به نقدی کردن یارانه ها گفت :‌ ابتدا می گفتند قانون احتیاج ندارد اما با بررسی نظرشان عوض شد. به هر حال مجلس امیدوار است با رویکرد مثبتی که دارد بتواند با کسب اطمینان خاطر به آثار این طرح آن را پیگیری کند.