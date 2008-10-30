فردای ایران نیازمند حضور عالمانه دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی ظهر امروز در یادواره شهید فهمیده و شهدای دانش آموز کرج اظهار داشت: شما دانش آموزان باید حس تکلیف و مسئولیت خود را در قبال شهدا به خصوص شهدای دانش آموز در وجودتان تقویت کنید.

وی افزود: به طور قطع فردای ایران و این مرز و بوم نیازمند دانش آموزان است و شما باید با طی کردن پله های ترقی و پیشرفت آینده جامعه را بسازید.

این مسئول خاطرنشان کرد: مطالبی که از جانب مقام معظم رهبری به عنوان تکلیف به دانش آموزان نسبت داده می شود، رسالت یک جوان ایرانی است که دانش آموزان باید به نحو احسن آنها را انجام دهند.

حلیمی بیان داشت: به طور قطع بدون مطالعه و کسب مهارتهای زندگی انجام این امور در بخشهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میسر نمی شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج عنوان کرد: به دلیل نیاز جامعه به دانش آموزان همچنین نیاز به اعتقاد باید این قشر تحصیل کرده در عرصه و جامعه اسلامی حضور یابند.

وی عنوان کرد: زمانی که امام عصر (عج) ظهور می کند، زمامداران خود را از میان جوانان و نوجوانان انتخاب می کند و اگر شما می خواهید یکی از یاران امام زمان باشید باید علاوه بر الگو گرفتن از راه شهدا و دستیابی به آرمانهای امام (ره)،‌ ایمان خود را تقویت کنید.

همچنین در این مراسم نماینده مردم کرج در مجلس بیان داشت: دانش آموزان باید خود را پشت نیمکت مدرسه شهید فهمیده و شهدای دانش آموز تصور کنند و میز و صندلی مدرسه را به سنگری برای دفاع از ملت اسلامی تبدیل کنند.

فاطمه آجرلو متذکر شد: با این کار دانش آموزان کاستی و نقاط ضعف خود را در می یابند و در صدد برطرف کردن آنها تلاش می کنند.

وی ادامه داد: شما باید روحیه رزمندگی و سلحشوری را در خود پرورش دهید تا در مواقع ضروری به کار گیرید.

این مراسم به همت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در آخرین محل تحصیل شهید فهمیده در دبیرستان شهید فهمیده این شهرستان برگزار شد.