تظاهرات بزرگ ضد آمریکایی در دمشق/خشم و انزجار سوری ها از کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، این تظاهرات گسترده از محورهای مختلف شهر دمشق تا میدان شهید یوسف العظمه امتداد داشت و قشرهای مختلف مردم سوریه در آن شرکت کردند.

شهروندان سوری در تظاهرات گسترده امروز که پرچمهای کشورشان را در دست داشتند؛ با محکوم کردن تجاوز اخیر آمریکا به خاک کشورشان، آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و یک نوع از اشکال تروریسم دولتی سازمان یافته ای قلمداد کردند که دولت آمریکا در منطقه عربی اعمال می کند.



تظاهرکنندگان از جامعه بین المللی خواستند برای پایان دادن به عربده کشی آمریکا وارد عمل شوند و اقدامات مناسب را برای مجازات متجاوزان که قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند، انجام دهند.

شهروندان سوری تاکید می کردند حمله به غیرنظامیان در منطقه البوکمال، بیانگر شکست سیاست آمریکا در منطقه و جهان و سردرگمی آن به سبب شکستهایداخلی و خارجی پیاپی دولت بوش و ناکامی طرحهای آن برای تجزیه منطقه و سلطه بر آن است .



شرکت کنندگان در این تظاهرات تاکید کردند این جنایت که هدف از آن ضربه زدن به مواضع سوریه بود؛ تنها سبب افزایش پایبندی ملت سوریه به اصول ملی و بازپس گیری حقوق مشروعش خواهد شد.



شهروندان سوری فریاد می زدند "می خواهیم آمریکا را رسوا کنیم؛ نمی خواهیم تماشاگر(ساکت) باشیم" و "ای آمریکا ارتشت را جمع کن( و از منطقه خارج شو)، زیرا ملتهای عربی و مردم سوریه تو را زیر پا می گذارند"



دانش آموزان، دانشجویان، کارگران و کارمندان و دیگر قشرهای مردم سوریه در این تظاهرات گسترده شرکت کردند.



این تظاهرات پس از دو ساعت در مرکز پایتخت سوریه بدون اینکه شرکت کنندان به سفارت آمریکا نزدیک شوند، پایان یافت.



شرکت کنندگان پارچه نوشته هایی در دست داشتند که نوشته بود"مخالف تروریسم و جنایتهای آمریکا هستیم"؛"کشتارغیرنظامیان در البوکمال(منطقه ای که آمریکا در حمله اخیر هدف قرار داد) دموکراسی آمریکایی بود"



یکی از تظاهرکننگان گفت : آمریکایی ها شروع کردند(تجاوز به خاک سوریه) و ما درباره اینکه چه اقدامی انجام دهیم، تصمیم می گیریم.



این در حالی است که سفارت آمریکا در دمشق برای درامان ماندن از خشم و انزجار مردم سوریه، امروز تعطیل شد.



چند جوان سوری با در دست داشتن تصاویر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با خودروهای خود از مقابل سفارت آمریکا در دمشق عبور کردند و دانشجویان سوری هم در برابر سفارت آمریکا فریاد می زدند : ما تسلیم نمی شویم؛ از آمریکا نمی ترسیم" و در اشاره به جنایتهای این کشور در عراق، شعار می دادند : " آمریکا سردمدار تروریسم است"



دهها نیروی امنیتی و پلیس امروز برای جلوگیری از نزدیک شدن مردم خشمگین به سفارت آمریکا، در اطراف آن مستقر شدند.

همچنین روز گذشته نیز دهها عراقی در اعتراض به تجاوز هوایی اخیر آمریکا به خاک سوریه در دویست متری سفارت آمریکا در دمشق تظاهرات کردند.

عصر یکشنبه پنجم آبان (26 اکتبر) چهار فروند بالگرد ارتش آمریکا با نقض قوانین بین المللی وارد سوریه شده و در منطقه بوکمال، یک ساختمان غیر نظامی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن هشت شهروند سوری از جمله یک پدر و چهار فرزند وی کشته شدند.

با وجود محکومیت این اقدام تجاوزکارانه از سوی جامعه بین المللی، مسئولان آمریکایی در توجیه این اقدام غیرقانونی خود مدعی شده اند هدف از حمله روز یکشنبه، شبکه القاعده بوده است که در زمینه وارد کردن مردان مسلح به داخل عراق تلاش می کند.

