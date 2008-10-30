کمک 60 میلیون تومانی وزارت کشور به خانه احزاب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین موسوی تبریزی که امروز در همایش فصلی خانه احزاب ایران سخن می گفت حق عضویت خانه احزاب را سالانه 240 هزار تومان ذکر کرد و گفت: برخی از احزاب این مبلغ را داده و برخی هنوز نداده‌اند.‌ این در حالی است که خانه احزاب نیاز مبرمی به این حق عضویتها دارا مقروض است.



وی به ارایه 60 میلیون تومان توسط وزارت کشور به خانه احزاب که مجلس آن را تصویب کرده اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر کشور قول تحویل این مبلغ را به ما داده است.



رئیس خانه احزاب ایران همچنین گفت: طرح تحول اقتصادی که مورد بحث همایش فصلی خانه احزاب است متناسب با شعار عدالت‌ محوری دولت است.

موسوی تبریزی افزود : قرآن در سوره مائده می‌فرماید حتی اگر با دشمن خود برخورد می‌کنید از عدالت خارج نشوید.