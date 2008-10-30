رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد نبوده و نخواهم بود / قانون تنها ملاک عمل

به گزارش خبرنگارمهر ، کامران دانشجو، قائم مقام وزیر کشور که امروز در همایش فصلی خانه احزاب در تهران سخن می گفت با بیان این که اگر انتخابات سالم باشد باعث اتحاد و همبستگی و اقتدار و عزت می شود افزود: در بعضی از کشورها انتخاباتی برگزار می شود که نه تنها باعث همبستگی و اتحاد نمی شود بلکه تفرقه و گسست ایجاد می‌کند.

وی با بیان این که شاخص اول در انتخابات سالم قانونگرایی از طرف تمام عوامل موثر در انتخابات است اظهار داشت: ‌مردم، رسانه‌ها، مسوولان اجرایی با هم یک انتخابات سالم را می سازند اما از طرف ما به عنوان مسوولان اجرایی در انتخابات کنار گذاشتن سلیقه یا گرایش جناحی یا حزبی باید مورد نظر قرار گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد که برای ما به عنوان مجری انتخابات نباید تفاوتی داشته باشد که چه کسی پیروز انتخابات می‌شود. باید به عنوان مجری انتخابات گرایشهای سیاسی و گروهی را کنار بگذاریم مهمترین مسئله صیانت از آرای مردم است.

دانشجو خطاب به سران و نمایندگان احزاب گفت : امانتداری در هیچ شرایطی ‌اجتهادپذیر نیست و من همین جا با شما عزیزان عهد می‌بندم که جز قانون چیز دیگری ملاک عمل نباشد. من با مردم شریف ایران اسلامی عهده می‌بندم که جز قانون چیز دیگری را ملاک قرار ندهم و عهد می‌بندیم که به حاشیه کشیده نشویم و آخرت خودمان را به دنیای شخص دیگر نفروشیم.

وی حاکمیت اخلاق را شاخص دیگر انتخابات سالم دانست و گفت:‌ انتخابات یکی از بهترین عرصه‌های بروز اخلاق حسنه است و این موقعیت را از دست نخواهیم داد. دروغ، تهمت، شایعه پراکنی، جنگ روانی، تخریب رقیب و سیاه‌نمایی چیزهایی نیست که مردم ما بپذیرند، ما در چارچوب دین و اخلاق اسلامی عمل خواهیم کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور رقابت را شاخص دیگر انتخابات سالم ارزیابی کرد و گفت: اگر رقابت وجود نداشته باشد معنی انتخابات از بین می رود، اما رقابت سالم باعث عزت و اقتدار می‌شود و همبستگی می آورد.

دانشجو رعایت انصاف و اعتدال، صداقت و امانتداری به ویژه از سوی رسانه‌ها، رعایت اصل بیطرفی از سوی مجریان و مسوولیت پذیری از طرف تمام عوامل موثر را از بایدهای انتخابات دانست.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از تخریب چهره و عملکرد نظام، تخریب شخصیت رقیب انتخاباتی، تحریک احساسات و حساسیتهای قومی، منطقه‌ای و محلی و پرهیز از بی‌ارزش و بی‌اثر نشان دادن انتخابات و پرهیز از موضعگیری‌هایی که به بی اعتمادی مردم می‌انجامد تاکید کرد.

در پایان سخنرانی دانشجو یکی از حاضران از وی پرسید با توجه به اینکه در انتخابات قبل شما رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بودید و در آن ستاد حضور داشتید آیا می توانید در انتخابات آتی بیطرف باشید ؟‌ معاون سیاسی وزیر کشور پاسخ داد : من رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد نبودم، نیستم و نخواهم بود.