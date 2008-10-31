سالانه 230 میلیون یورو ارز برای خرید چوب از کشورخارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ررودبار، محمد پاشایی عصر پنجشنبه دربازید از پروژه کارخانه MDF لوشان اعلام کرد: هرساله دو میلیون مترمکعب چوب در ایران به خصوص در استانهای گیلان و مازندران به شکل هیزم هدر می رود این در حالیست که باید ۴۰۰‬ هزار مترمکعب چوب مورد نیاز کشور از خارج تامین شود.

وی همچنین با اعلام اینکه از سال 81 تا86 به طور متوسط حدود 500 میلیون دلار چوب وارد کشورشده است، گفت: در سال گذشته، 230میلیون دلار MDF به شکل خام یا روکش شده نیز وارد کشور شده است.

پاشایی، عدم مدیریت واحد بر جنگلهای را یکی از مشکلات موجود در ایران عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون چوب مورد نیاز کارخانه MDF از طریق اجاره جنگلهای روسیه و خرید درختان پوست کنده ازجنگلهای آن کشور تامین می‌شود.

