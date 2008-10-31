برای رسیدن به توسعه باید فرهنگ کار و تلاش را درجامعه ایجاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استان کرمان در سالن اجتماعات دادگستری کرمان اظهار داشت: یکی از مهمترین اسنادی که در نظام جمهوری اسلامی به تصویب قانون اساسی و مقام معظم رهبری رسیده است سند چشم انداز 20ساله نظام است که بر اساس آن باید در 20سال آینده در بسیاری از عرصه ها به پیشرفت و توسعه دست یابیم.

وی تصریح کرد: اگر کشوری بخواهد توسعه یافته باشد باید سازمانها و نهادهای موجود در آن کشور توسعه یافته باشند و یکی از مهمترین ارکان توسعه یافتگی رسیدن به امنیت و عدالت اجتماعی است.

جهانگیر افزود: یکی از مهمترین بخشها در هر مجموعه نیروهای انسانی است که اگر قرار باشد به توسعه طبق برنامه 20ساله برسیم مستلزم تربیت نیروی انسانی کار آمد و متعهد نیز هستیم که در این زمینه باید ظرفیت سازی شود.

وی مهمترین عامل در ظرفیت سازی در جامعه را توانمند سازی مردم و نیروی انسانی دانست.

جهانگیر افزود: تا زمانی که نیروی انسانی برای خود ارزش قائل نشود به توانمند سازی نمی رسیم زیرا فردی که احساس ارزش نکند به خود باوری نمی رسد.

وی عنوان کرد: متاسفانه امروز دربعضی از ادارات شاهد حرکاتی هستیم که ضد فرهنگ است، کم کاری، متعهد نبودن در قبال وظیفه و ارباب رجوع را به عنوان یک فرد عادی جامعه دانستن، ضد فرهنگی است که باعث می شود به مرحله توسعه یافتگی نرسیم.

وی با اشاره با جایگاه والای بسیج سازمانها گفت: علاوه بر فرهنگ سازی بحث بسیج نیروها به عنوان یک نگاه اسلامی که پس از انقلاب به صورت جدی با رهبری امام خمینی(ره) ایجاد شده است می تواند تاثیر گسترده ای بر تعهد کاری و توانمند سازی نیروها داشته باشد که این مساله به معنای استفاده از توانایی ها و امکانات بالقوه است.

وی گفت: اگر کم کاری و بیکاری را در هر مجموعه عیب بدانیم و به سمت تلاش و شکوفایی پیش برویم قطعا نیاز به بسیاری از نظارت ها نخواهد بود و اعتماد گسترده در سیستم احیاء می شود.

جهانگیری با اشاره به روند رو به رشد تلاش و فعالیت در سالهای اخیر گفت: خوشبختانه روند تعهد گرایی در نیروهای سازمانها در سالهای اخیر افزایش یافته است و این روند ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بحث امنیت یکی از مولفه های مهم در بحث توسعه است گفت: ایران درحال حاضر شاهد یک جامعه جوان است و درحقیقت تورم جوانان زیر 25سال در کشور بالا است و قاعده هرم سنی در این گروه رو به افزایش است.

وی افزود: این مسئله فرصتهای کاری زیادی را برای جامعه ایجاد می کند اما اگر به جوانان توجه نشود مشکلاتی را نیز در آینده به وجود می آورد به همین دلیل باید با کمک آموزش و پرورش بحث آموزش اجتماعی و علمی جوانان را با جدیت دنبال کنیم.

وی عنوان کرد: این بخش از جامعه باید مورد هدایت و حمایت مسئولان قرار گیرند و به یک نیروی کاری متخصص برای رسیدن به توسعه تبدیل شوند.

جهانگیر اعتیاد، استفاده غیر صحیح از تکنولوژی روزو بیکاری را از جمله مسائلی هستند که جامعه جوان را تهدید می کند.

وی عنوان کرد: یکی از پدیده هایی که جامعه را تهدید می کند مسائل اقتصادی است که به وسیله افراد ایجاد می شود که با استفاده از موقعیتهای زمانی به تجمع ثروت پرداخته اند که باید با برنامه ریزی مناسب با این افراد برخورد قانونی شود.

جهانگیر با اشاره به محرومیتهای ایجاد شده در زمان طاغوت در مناطق دور افتاده افزود: در کنار این عوامل مهاجرتهای مردم از شهرهایی که از امکانات مناسب برخوردار نیستند به حاشیه شهرهای بزرگ نیز مشکلاتی به وجود آورده است و درهمین زمینه باید به این نکته توجه شود که اگر توسعه ای باید وجود داشته باشد باید در تمام نقاط کشور به وجود بیاید.

وی گفت: باید تلاش کنیم که مسائل اقتصادی و اجتماعی به احساس محرومیت در جامعه منجر نشود زیرا که این احساس محرومیت مردم را ترغیب به کارو درآمد بیشتر در راههای گوناگون می کند و همین مسئله باعث تورم و افزایش قیمت ها می شود.

وی با اشاره به تهدیدهایی که از جامعه بین الملل به ایران وارد می شود گفت: در کنار تمام این مسائل کشورهای غربی با ایجاد تحریمها و ایجاد ناامنی در منطقه سعی دارند با حربه هایی مانند حقوق بشر انرژی هسته ای و حضور دائم در منطقه به نوعی به نظام اسلامی فشار وارد کنند.

در این مراسم، تودیع محمد طالبی زاده مسئول سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استان کرمان انجام شد و "علی شفیعی" به عنوان مسئول جدید در این سمت معرفی شد.