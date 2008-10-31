تولید نفت در شرکت "سرکان مالکوه" به 25 هزار بشکه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، وزیر نفت عصر روز گذشته در جلسه شورای اداری این شهرستان، همچنین با صدور مجوز پتروشیمی در قالب شهرک صنعتی پلدختر موافقت کرد.

وزیر نفت در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به قابلیت های این شهرستان، بیان داشت: استفاده از آب دشت جایدر و راه اندازی واحدهای شرکت های صنعتی به منظور ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان را از جمله مواردی عنوان است که در جلسه هیئت دولت بررسی خواهد شد.

وی همچنین با تخصیص 500 میلیون تومان برای احداث ساختمان دانشگاه پیام نور و 300 میلیون تومان برای احداث سالن ورزشی معمولان موافقت کرد.

نوذری با بیان اینکه لرستانی ها در دوران دفاع مقدس رشادت ها و مجاهدت های زیادی داشته اند، افزود: حضور این مردم در جبهه های حق علیه باطل بر هیچ کس پوشیده نیست و این مردم شایسته خدمت رسانی و توجه هستند.

وزیر نفت هدف از سفرهای استانی هیئت دولت را ایجاد ارتباط با مردم دانست و بیان داشت: در این سفر مهم ترین برنامه حل مشکل اشتغال لرستان خواهد بود که اگر این مشکل مهم رفع شود سایر مشکلات این استان نیز مرتفع خواهد شد.

امام جمعه شهرستان پلدختر نیز در این جلسه با اشاره به قابلیتهای این شهرستان خواستار ایجاد واحد های بزرگ صنعتی در پلدختر شد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس نیز در سخنانی با بیان اینکه سبک ترین نفت کشور در پلدختر تولید می شود، افزود: به طور متوسط روزانه 550 هزار بشکه نفت از خوزستان و از مسیر پلدختر به دیگر نقاط کشور انتقال داده می شود.

علی کاییدی بیان داشت: با توجه به منابع نفتی عظیم این شهرستان در جهت توسعه استان و رفع معضل بیکاری باید احداث پالایشگاه نفت در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار پلدختر نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه پلدختر دارای استعدادهای قوی و منایع طبیعی فرواوان است، عنوان کرد: با وجود مسیر ترانزیتی شمال به جنوب که از این شهرستان می گذرد، پلدختر پیشانی لرستان است.

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