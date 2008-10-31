داونی جونیر به "انتقامجویان" مارول پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد رابرت داونی جونیر قراردادی با مارول استودیوز امضا کرده که برابر با آن در چهار فیلم این استودیو نقش آفرینی می‌کند.

قرارداد او شامل بازی در فیلم‌های "آیرون من 2"، "آیرون من 3" و "انتقامجویان" می‌شود، ضمن اینکه این قرارداد عطف به ماسبق شده و اولین "آیرون من" را نیز در برمی‌گیرد که از دوم اکتبر امسال اکران شد و فروش جهانی آن 580 میلیون بود.

در همین حال حضور دان چیدل نیز در پروژه انتقامجویان" قطعی شده است. او اخیرا قرارداد بازی در "آیرون من 2" را نیز امضا کرد. جان فاوریو کارگردان "آیرون من" به عنوان مدیر تولید با پروژه "انتقامجویان" همکاری می‌کند.

داونی جونیر و چیدل نخستین ستاره‌هایی هستند که برای بازی در این فیلم قرارداد بسته‌اند. ابرقهرمانانی مانند آیرون من، کاپیتان آمریکا، هالک، وسپ و ثور از شخصیت‌های فیلم "انتقامجویان" هستند.

ادوارد نورتن امسال در فیلم "هالک" نقش بروس بنر / هالک را بازی کرد، اما در مورد تدوین فیلم با تهیه‌کنندگان به مشکل خورد، بنابراین هنوز مشخص نیست او در "انتقامجویان" نقش هالک را تکرار کند.

داونی جونیر 43 ساله این روزها در حال بازی در فیلم "شرلوک هلمز" به نقش کارآگاه افسانه‌ای مجموعه داستان‌های سر آرتور کانن دویل است که گای ریچی آن را می‌سازد. این بازیگر متولد نیویورک فیلم "تک‌نواز" به کارگردانی جو رایت را آماده نمایش دارد که 13 مارس 2009 به نمایش درمی‌آید.

داونی جونیر در 1993 برای فیلم "چاپلین" نامزد اسکار شد و "قاتلین بالفطره"، "بازگشت"، "در رویاها"، "پسران شگفت‌انگیز"، "شب بخیر، موفق باشید" و "زودیاک" از دیگر فیلم‌های اوست.