بشریت باید نابودی اقتصاد لیبرالی را جشن بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد بعدازظهر امروز در ابتدای جلسه استانی هیئت دولت در لرستان حضور گسترده مردم این استان در استقبال از اعضای هیئت دولت را رویدادی بزرگ و تاریخ ‌ساز دانست و با بیان اینکه مردم این دیار همه اندوخته عزت خود را در خیابانها به رخ بدخواهان و دشمنان ملت ایران کشیدند گفت: این حضور عظیم مسؤولیت دولت را در انجام خدمت به مردم لرستان چند برابر کرد.

وی خاطرنشان کرد: نقش مردم لرستان در صیانت از اندیشه اسلام ناب، استقلال و عزت ایران زمین، بی‌بدیل، ویژه و ممتاز است.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم لرستان هیچگاه در برابر طاغوتها سر فرود نیاوردند اظهار داشت: مبارزات و مجاهدتهای مردم این دیار در برابر استبداد و طاغوتهای زمان برگ درخشان تاریخ ملت ایران است.

وی اضافه کرد: از دوران نهضت امام (ره) مردم این استان بدون کوچکترین تردید همواره در مسیر ولایت و در خط مقدم دفاع از آرمانها حضوری شایسته و عزت ‌بخش داشتند.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه تاریخ دفاع مقدس که از قله‌های کرامت و عزت ملت ایران است سرشار از دلاورمردیها و ایثارگریهای مردم لرستان است یادآور شد : امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و پیروزیهای مکرر در دفاع مقدس را تا حدود زیادی مدیون فداکاری شهیدان، جانبازان و آزادگان این دیار می‌دانیم.

وی تصریح کرد: البته امروز هم استانی که مردمانش یکپارچه و همدل در همه صحنه‌های انقلاب حضور فعال دارند مردم خطه لرستان هستند و خدا را خاضعانه به خاطر وجود چنین مردمی سپاسگزاریم.

رئیس ‌جمهور حضور حماسی و پرشور مردم لرستان در استقبال از اعضای هیئت دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: لرستانیها دیروز به بهانه استقبال به صحنه آمده بودند تا بار دیگر فریاد بزنند که ایران زنده است و همگی یکپارچه آرمانهای بلند امام و رهبری عزیز را فریاد می‌کشیدند و حقیقتاً دیروز خرم‌آباد قلب ایران شده بود.

دکتر احمدی ‌نژاد اضافه کرد: مردم خرم ‌آباد یک بار دیگر نشان دادند که انقلاب، امام و پیگیری آرمانهای الهی در صدر مطالبات ایران و مردم لرستان قرار داد.

وی در ادامه سخنان خود در جلسه استانی هیئت دولت با اشاره به بحران اقتصادی غرب خاطرنشان کرد: دنیای غرب امروز گرفتار خودخواهیها، چپاولگریها و حرام‌ خواریهای خود بوده و در ابعاد فرهنگی و اقتصادی به پایان راه رسیده‌ است. البته ما از اینکه ملتها در رنج افتاده‌اند خوشحال نیستیم، اما از سوی دیگر از اینکه اندیشه استکباری و ضدالهی به پایان راه خود رسیده‌ است خوشحال هستیم و آن را فرصت مغتنمی برای نجات ملتها می‌دانیم.

رئیس ‌جمهور با بیان اینکه اقتصاد لیبرال، ربوی و اقتصاد الهی و اسلامی یک فرصت تاریخی برای همه بشریت بوجود آورده است گفت: همه بشریت و دلسوزان باید نابودی اقتصاد به اصطلاح مدرن و به پایان راه رسیدن اندیشه لیبرالی را جشن بگیرند و البته باید راه نو و اقتصاد سالم و سازنده و دور از تبعیض و چپاول را دنبال کنند.

دکتر احمدی‌ نژاد با اشاره به اینکه عده‌ای به خاطر به بن‌بست رسیدن اندیشه لیبرالیسم و اقتصاد مدرن به تکاپو افتاده‌اند و دنبال راه چاره می‌گردند گفت: هم سران استکبار و هم دنباله‌روهای آنها هنوز در اشتباه هستند؛ چرا که این راه به پایان رسیده و یک مرده قطعی را با چنین تنفسهای مصنوعی نمی‌توان زنده کرد.

وی ادامه داد: همانگونه که امروز مارکسیسم را باید در کتابخانه‌ها جستجو کرد از این به بعد نیز اندیشه اقتصاد مدرن و دموکراسی لیبرال را باید در کنج کتابخانه‌ها یافت.

دکتر احمدی ‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سرما و خشکسالی سال گذشته خسارتهای زیادی به کشاورزان بویژه گندم کاران وارد کرده است گفت: از کشاورزان تقاضا می‌کنم امسال هم به طور گسترده گندم بکارند و دعا می‌کنیم خدای متعال باران رحمت خود را نازل کند تا از سویی جبران سال گذشته انجام شود و از سوی دیگر امسال بتوانیم معادل واردات گندم صادرات داشته باشیم.