استفاده زیاد از حشره کشها موجب بروز افسردگی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نچرال نیوز، حتی در بسیاری از موارد دیده شده که استفاده زیاد از اینگونه مواد شیمیایی موجب تولد نوزادان نارس شده است.

اما آنچه اخیرا محققان اعلام کرده اند این است که کشاورزان و افرادی که به طور طولانی مدت در معرض این گونه آفت کشها و حشره کشها می باشند در حدود 50 درصد بیشتر دچار افسردگی و اختلالات روحی قرار می گیرند.

حتی در برخی موارد دیده شده میوه هایی که سمپاشی شده بودند و به طور کامل نشسته اند پس از مصرف در افراد آسیب پذیر منجر به مرگ شده اند.

از جمله دیگر عوارض این گونه حشره کشهای شیمیایی می توان به سرطان- مسمومیت- عدم باروری و سقط جنین اشاره کرد.

در ضمن توصیه می شود افراد در منزل نیز کمتر از اینگونه مواد استفاده کنند زیرا به دلیل بودن در فضای بسته تاثیر آن مدت بیشتری در محیط باقی می ماند.