کمبود ویتامینها موجب آسیب پذیری گوشها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه میشیگان اعلام کرده اند مصرف انواع ویتامینهای محلول در آب و چربی به دلیل دارا بودن مقادیر فراوان آنتی اکسیدان به سلامت سلولهای بدن به ویژه سلولهای شنوایی کمک می کند.

بنابرهمین گزارش محققان دریافتند افرادی که از انواع ویتامینها به اندازه کافی استفاده می کنند در هنگام قرار گرفتن در معرض صداهای بلند از سلامت شنوایی بیشتری برخوردارند.

با توجه به اینکه زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی و کارکدن در بسیاری از محیطهای شغلی همراه با صداهای بلند است مصرف کافی و مناسب از ویتامینها می تواند مفید باشد.

بررسیها نشان داده چنانچه افراد از دوران کودکی به طور مرتب و منظم از ویتامینها و مواد معدنی مناسب استفاده کنند نه تنها از نظر شنوایی بلکه از نظر سیستم ایمنی نیز در وضعیت مطلوب تری خواهند بود.

البته لازم به ذکر است که باید مصرف انواع مکملهای ویتامین زیر نظر پزشک انجام گیرد تا بیش از حد و یا به شیوه نا مناسب مصرف نشوند.