پایگاه خدمات 123 در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه شکیب در گفتگو با خبرنگاران افزود: پایگاه خدمات 123 که برای اولین بار در خراسان رضوی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش سلامت در جامعه افتتاح می شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد: هفت خودرو تویوتا با امکانات لازم و کامل برای طرح اورژانس اجتماعی در نظر گرفته شده که هزینه هر خودرو 50 میلیون تومان است.

وی عنوان کرد: هزینه کل تیم درمان حدود 300 میلیون تومان بوده که به هزینه ای بیش از این برای ارائه این طرح نیاز است.

مدیر کل سازمان بهزیستی خراسان رضوی اذعان داشت: حتی اگر کمک کنیم تا یک فرد آسیب دیده از مشکلات رهایی یابد اورژانس 123 موفق به انجام خدمت خود شده است.

هاشم مهدیزاده اظهار داشت: اورژانس 123 به صورت 24 ساعته خدمات خود را در حوزه حل مشکلات مردم ارائه خواهد کرد.

کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد: خط 123 به صورت تمام وقت خدمات اجتماعی را از جمله رفع تنشهای خانوادگی، مشکلات زنان آسیب دیده و جوانان و دختران فراری در اختیار مردم خواهد گذاشت.

وی افزود: کلیه افرادی که دچار بحران شده اند از کودک تا بزرگسال می توانند به این ماشینهای در حال گذشت مراجعه کرده و خدمات اولیه را دریافت می کنند و در صورت نیاز به مراکز متمرکز و غیر متمرکز معرفی خواهند شد.

کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: اورژانس 123 در درون مردم و در سطح شهر کار می کنند و تخصصی بودن و در دسترس بودن از مهمترین ویژگیهای آن است.