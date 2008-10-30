به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در حاشیه همایش فصلی خانه احزاب که امروز در تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری که درباره طلب 60 میلیون تومانی خانه احزاب از دولت تحت عنوان یارانه احزاب پرسید گفت : اگر طلبی وجود داشته باشد علی‌القاعده باید پیگیری شود، ولی اگر تصور این باشد که طلبی وجود دارد ولی وجود نداشته باشد آن موضوع دیگری است. من به هر حال مسوول بررسی این موضوع هستم و نتیجه آن را نیز به آقای موسوی تبریزی رئیس خانه احزاب اعلام می‌کنم.



این در حالی است که رئیس خانه احزاب در همایش امروز به ارایه 60 میلیون تومان توسط وزارت کشور به خانه احزاب که مجلس آن را تصویب کرده است اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر کشور قول تحویل این مبلغ را به ما داده است.



دانشجو در پاسخ به خبرنگاری که از تصمیم وزارت کشور درباره جلوگیری از فعالیت احزابی چون رایحه خوش خدمت که مجوز رسمی فعالیت ندارند پرسید، گفت: من نمی‌دانم رایحه خوش خدمت کجا و به چه نحوی فعالیت می‌کند. اگر درخواست مجوز کردند بررسی می‌شود و طبق قانون پیش می‌رود. اگر به آنها مجوز داده شود می‌توانند فعالیت داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشورادامه داد: فعالیت انتخاباتی از سوی هر گروهی که مجوز از وزارت کشور نداشته باشد علی القاعده غیر قانونی است و از آنها خواسته می‌شود که توضیح دهند و بعد با ابزار قانونی برخورد می‌شود و هیچ تبعیضی نداریم.

دانشجو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره‌ دلیل حضورش در جلسه انتخاباتی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب مناطق سی‌گانه تهران اظهارداشت: وقتی یک جبهه تشکیل می‌شود با حزب تفاوت دارد. جبهه و ائتلاف نیاز به مجوز ندارد. ائتلاف از چند تشکل مجوزدار صورت می‌گیرد و نیاز به اخذ مجوز ندارد.

وی افزود: ائتلا‌ها اگر دعوت کنند و من هم وقت داشته باشم دعوت را می پذیرم و از مباحثی که عنوان می‌کنند استفاده می‌کنم.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره برنامه این معاونت برای برخورد با تبلیغات زودهنگام گفت: قانون مشخص کرده است از چه زمانی فعالیت ستادها می‌تواند شروع شود. اگر قبل از آن شروع شده باشد حتما با ابزاری که قانون در اختیار گذاشته است برخورد می‌کنیم، اما تا کنون گزارشی در این مورد نداشته‌ایم.

دانشجو در پاسخ به خبرنگاری که نظر وی را درباره استیضاح وزیر کشور جویا شد گفت : این مسئله به آقای کردان برمی‌گردد. مجلس و دولت می‌توانند از حق قانونی خود استفاده کنند.

وی همچنین در پاسخ به این‌که آیا احتمال سرپرستی وزارت کشور توسط شما در صورت رای آوردن استیضاح کردان وجود دارد؟ گفت: اگر قرار باشد به این گونه سئوالات پاسخ دهم از کار اصلی خود باز می‌مانم. سعی دولت این است که کار انجام دهد و کمتر به حاشیه‌ها بپردازد.



وی در مورد برنامه‌هایش برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات گفت: اگر همراهی را به همدلی تبدیل کنیم انتخابات پرشورتر خواهد شد.

معاون سیاسی جدید وزیر کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال پیگیری طرح تحول سیاسی در وزارت کشور که در دوره مسئولیت علیرضا افشار معاون پیشین سیاسی آغاز شده بود توضیح داد : من اولویتهای کاری خود را در جلسه‌ معارفه عرض کردم و همانها را پیگیری می‌کنم و مواردی از اولویتهای من در آن طرح هم وجود دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا طرح نظام جامع انتخاباتی را که وزیر کشور سابق ( حجت الاسلام پورمحمدی ) به مقام معظم رهبری ارائه داده‌اند پیگیری می‌کنید گفت: بله پیگیری می‌کنم.