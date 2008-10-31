کارگزاری صندوق ضمانت صادرات بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در این آیین مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه فعالیت این صندوق روند صادرات را تسهیل و تسریع کرده است، گفت: این صندوق علاوه بر تضمین وصول مطالبات صادرکنندگان، ضمانت آنان را در برابر سیستم بانکی داخل کشور به منظور دریافت تسهیلات برعهده دارد.

سید کمال سیدعلی افزود: فعالیت کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در استانها باعث می شود صادرکنندگان در هر جایی از کشور که هستند به راحتی و در مدت زمان کمی از حمایت این صندوق برخوردار شوند.

وی بیان کرد: همچنین شناسایی و اعتبار سنجی خریداران خارجی در کمترین زمان ممکن و ایجاد اطمینان در صادرکنندگان برای تجارت با آنان از دیگر وظایف این صندوق به شمار می رود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: باتوجه به ورشکستگی مستمر بانک ها و شرکت های جهانی و نوسانات قیمت ها در جهان، این صندوق با بررسی ریسک های صادرات نگرانی صادرکنندگان را برای دریافت مطالباتشان از خریداران خارجی کاهش داده است.

وی اظهار داشت: اگر صادرکننده ای نخواهد و یا نتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند صندوق این امکان را برای او فراهم کرده است که با ابزار بانکی با خریداران تجارت کند و صادرکنندگان را با ضمانت نامه تولیدی در برابر تولیدکنندگان تضمین می کند.

