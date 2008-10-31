امتیاز کامل بازی را به راحتی از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیروز کریمی عصر پنج شنبه پس از بازی صبا در جمع خبرنگاران گفت:‌ از بازی بازکنان رضایت کامل ندارم و ما می‌توانستم با پیروزی بازی امتیاز کامل بازی را بگیریم.



وی تصریح کرد: فولاد نیز بازی بسیار خوبی انجام داد و ما در دقایق پایانی بازی شانس آوردیم که بازی را واگذار نکردیم.



کریمی با بیان اینکه هر دو مربی شناخت کامل بر روی یکدیگر داشتند گفت:‌ این امر موجب شد تا بازی از حساسیت بالایی برخوردار باشد.



سرمربی تیم صبای قم از عملکرد بازیکنان تیمش در جناحین انتقاد کرد و گفت: بازیکنان به هیچ عنوان انتظارات من را برآورده نکردند.