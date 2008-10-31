امتیاز کامل بازی را به راحتی از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیروز کریمی عصر پنج شنبه پس از بازی صبا در جمع خبرنگاران گفت: از بازی بازکنان رضایت کامل ندارم و ما میتوانستم با پیروزی بازی امتیاز کامل بازی را بگیریم.
وی تصریح کرد: فولاد نیز بازی بسیار خوبی انجام داد و ما در دقایق پایانی بازی شانس آوردیم که بازی را واگذار نکردیم.
کریمی با بیان اینکه هر دو مربی شناخت کامل بر روی یکدیگر داشتند گفت: این امر موجب شد تا بازی از حساسیت بالایی برخوردار باشد.
سرمربی تیم صبای قم از عملکرد بازیکنان تیمش در جناحین انتقاد کرد و گفت: بازیکنان به هیچ عنوان انتظارات من را برآورده نکردند.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم صبای قم گفت: از بازی بازیکنانم اصلا رضایت ندارم و دو امتیاز خانگی را از دست دادیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیروز کریمی عصر پنج شنبه پس از بازی صبا در جمع خبرنگاران گفت: از بازی بازکنان رضایت کامل ندارم و ما میتوانستم با پیروزی بازی امتیاز کامل بازی را بگیریم.
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