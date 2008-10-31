احمدی نژاد: بازهم به لرستان خواهم آمد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پس از پایان نشست رسمی محمود احمدی نژاد با خبرنگاران محلی، وی پاسخگوی برخی از سئوالات خبرنگاران لرستانی شد.

خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محرومیت در بسیاری از روستاهای لرستان و ضرورت توجه ویژه به این روستاها از احمدی نژاد درباره عدم حضورش در یکی از مناطق محروم لرستان سوال کرد که رئیس جمهور تاکید کرد: به زودی در سفری سرزده به روستاهای لرستان با مردم محروم این روستاها دیدار خواهد کرد.

احمدی نژاد تصریح کرد: از قول من به مردم رنجدیده ولی همیشه حاضر در صحنه روستاها و مناطق محروم لرستان بگویید به زودی دوباره به لرستان می آیم و در جمع آنها حضور خواهم یافت.

یکی دیگر از خبرنگاران لرستانی با اشاره به وحدت میان نمایندگان و مسئولان اجرایی استان از رئیس جمهور خواست با توجه ویژه به لرستان در بخش بودجه و اعتبارات، زمینه های جبران عقب ماندگیهای این استان را فراهم کند.

احمدی نژاد نیز از وحدت موجود میان مسئولان استان ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: به طور قطع توجه ویژه به لرستان را در دستور کار قرار خواهیم داد.

یکی از خبرنگاران نیز با یادآوری سخنان رئیس جمهور در ورود به لرستان مبنی بر شناسایی عوامل توسعه نیافتگی لرستان از وی سئوال کرد که "آیا این عوامل شناسایی شده است؟"

احمدی نژاد نیز پاسخ داد: عوامل عقب ماندگی لرستان شناسایی شد و مصوبات جلسه هیئت دولت در جهت رفع برخی از این موانع بوده است.

یکی دیگر از خبرنگاران نیز از هدیه ریاست جمهوری سئوال کرد که احمدی نژاد نیز قول هفته آینده را به وی داد.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگاری که از وی راجع به اظهاراتش در دور قبل سفر پیرامون اینکه خودش برای توسعه لرستان "کلنگ خواهد زد" نیز اظهار داشت: هنوز هم سر حرفم هستم؛ اگر در لرستان کار نشود، خودم کلنگ در دست خواهم گرفت و در پروژه های استان فعالیت خواهم کرد.

احمدی نژاد همچنین در پاسخ به سئوال دیگر یک خبرنگار محلی پیرامون اینکه آیا مطبوعات و رسانه های استان را در چند روز اخیر مطالعه کرده است؟ گفت: برخی از مطالب را خواندم که نتیجه آن را می توانید در مصوبات جلسه هیئت دولت مشاهده کنید.

یکی از خبرنگاران نیز از بی مهری به خبرنگاران استانی در طول سفر گلایه کرد که احمدی نژاد نیز تاکید کرد: این مطلب را پیگیری خواهم کرد.

در پایان این سئوال و جوابهای کوتاه همه خبرنگاران با احمدی نژاد عکس یادگاری انداختند تا حضور رئیس جمهور در استان را در میان خاطرات خبرنگاری خود ثبت کنند.

آنچه از سفر رئیس جمهوری بر جای ماند 190 مصوبه برای توسعه و آبادانی لرستان بود که امید است با اجرایی شدن این مصوبات غبار محرومیت از چهره این استان رخت بربندد و بتوان پرونده بار دور دوم سفر احمدی نژاد به لرستان را با خرسندی و رضایت مردمان این دیار بست.