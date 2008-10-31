جمهوریخواهان اسیر خطاهای بی پایان بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی در این باره نوشت : جمهوریخواهان این روزها نگران هستند. آنها نه تنها از شکست نامزد مورد نظر خود "جان مک کین" در انتخابات ریاست جمهوری می ترسند، بلکه نگران نافرجامی در انتخابات آتی کنگره آمریکا نیز هستند.

نویسنده همچنین خاطر نشان کرد : آنها رئیس جمهوری منفور آمریکا، جرج بوش را مسئول این جریانات می دانند. مکافات خطاهای دوران حکومت بوش همچنین هم حزبی های وی را در بر گرفته است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به اعترافات مک کین در مبارزات انتخاباتی اش درباره خطاهای جمهوریخواهان اشاره کرده و می نویسد : وی در یک نطق تبلیغاتی مستقیما در برابر دوربین اعلام کرد که ما هشت سال گذشته عملکرد خوبی نداشتیم. مک کین همچنین در گفتگو با روزنامه واشنگتن تایمز اعتراف کرد که ما کاملا از مسیر درست منحرف شده ایم.

نویسنده همچنین خاطر نشان کرد : این دیدگاه که دموکراتها می توانند در کنار کسب یک اکثریت واضح در مجلس نمایندگان آمریکا بیش از 60 تا 100 جایگاه را در سنای این کشور از آن خود کنند برای جمهوریخواهان بسیار نگران کننده بوده و برخی از آنها برای چنین تهدیدی مبارزات نادرست انتخاباتی مک کین را موثر می دانند که البته بزرگترین مسئله نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز جرج بوش است.

این نشریه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اینکه آمریکا شاهد یکی از بدترین بحرانهای مالی خود در دوران حکومت بوش بود شکست انتخاباتی حزب جمهوریخواه این کشور را میراث دیگر بوش منفورعنوان کرد.

نویسنده در قسمتهای پایانی این مطلب این پرسش را عنوان می کند که آیا بوش نیز مانند برخی از رئیس جمهوریهای پیشین آمریکا پس از ترک کاخ سفید برای اعاده حیثیت خود و فرار از این میراث شوم تلاش خواهد کرد؟