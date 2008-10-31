نصب تردد شمار خودرو در تمامی ورودی و خروجی های تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حجت الله بهروز گفت: برای تشخیص دقیق وضعیت و حجم ترافیک در ساعات مختلف روزهای عادی، ایام تعطیل و روزهای پایانی هفته تردد شمارهایی در ورودی و خروجی های شهر نصب خواهد شد تا به این وسیله میزان ورود و خروج خودروها به شهر مشخص شود.

وی تصریح کرد: با نصب تردد شمار در ورودی و خروجی های شهرمیزان خودروها و ترافیک شبانه و روزانه شهر تهران بطور دقیق مشخص می شود و بر این اساس می توان برای تسهیل ترافیک و مدیریت تقاضای سفر برنامه ریزی کرد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه همه روزه تعداد زیادی از ساکنین شهرهای اطراف که در تهران مشغول به کار هستند صبح ها به شهر وارد و شب ها از آن خارج می شوند گفت : با نصب تردد شمار این امکان به وجود می آید که به صورت آن لاین و در لحظه وضعیت ترافیکی و تردد ها در مبادی و خروجی های شهر مشخص و به اطلاع شهروندان برسد.

وی ادامه داد: همچنین وضعیت ترافیکی ورودی و خروجی های شهر در روزهای تعطیل و پایانی هفته به خوبی مشخص و قابل پیش بینی خواهد شد.

بهروز با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت هم اکنون در 3 ورودی شهر اجرا شده است خاطر نشان کرد: تردد شمارهایی در ورودی اتوبان تهران-کرج، جاده مخصوص تهران - کرج و جاده لشگرک به صورت آزمایشی نصب شده است که تاکنون دستاورد های بسیار خوب و نتایج قابل توجه ای داشته اند .

وی تاکید کرد: استفاده از تردد شمارها در تمام دنیا متداول است و برای مشخص شدن تعداد دقیق خودروها و تردد آنها به کار برده می شود که طی چند ماه آینده در 11 ورودی و خروجی شهر تهران نیز این سیستم به کار گرفته خواهد شد.