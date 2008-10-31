"این دو حرف" آغداشلو با حضور بزرگان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که اجرای آن بر عهده رویا نونهالی بود، ناهید طباطبایی مدیر انتشارات دید به ارائه تاریخچه فعالیت این انتشارات پرداخت و بعد روز تولد آغداشلو را تبریک گفت.

سپس احمدرضا احمدی از حاضاین خواست به احترام تولید آغداشلو از جای خود برخیزند. وی گفت: خوشحالم به جشن 68 سالگی دوست 45 ساله‌ام دعوت شده‌ام. وی نثر فارسی را مجلل و ساده می‌نویسد. نقاش و کارشناسی بزرگ است و مانند یک معلم تمام دانش خود را به شاگردانش منتقل می‌کند.

این شاعر معاصر در بخش دیگر سخنان خود افزود: من در این 68 ساله همواره نگران چهار دست بوده‌ام؛ یکی دو دست اردشیر روحانی و دیگری دو دست آیدین آغداشلو. یک حسن آیدین این است که به هنر اسلامی و ایرانی ارج می‌نهد. وی به یک اندازه به دو لحظه تاریخی ما احترام گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه آغداشلو هیچگاه برای تفنن و سرگرمی نقاشی نکرد، گفت: وی همیشه برای امرار معاش نقاشی کرد. بعد از دیدن نقاشی‌های آیدین و محصص فهمیدم با نقاشی می‌توان حرف زد. آیدین درد و غصه داشت ولی همواره برای نقاشی احترام و جلالی خاص قائل بود.

احمدی در بخش دیگر سخنان خود انقلاب اسلامی ایران را برای خود و آیدین آغداشلو به عنوان یک رهایی ذکر کرد که باعث شد دیگر به عنوان نردبامی برای ترقی و پیشرفت دیگران نباشند و از این پس بود که آغداشلو معلمی را با حوصله بیشتر از سر گرفت.

بابک احمدی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مراسم گفت: من چیزی جز ستایش آیدین و چند نفر دیگر از همنسلان او ندارم، کسانی که از دهه 40 کار خود را شروع کردند و نحوه نگاه ما را نسبت به هنر، فرهنگ و حتی سیاست تغییر دادند و به نوعی نسل ما را ساختند. آدم‌هایی که نخواستند جهان را عوض کنند ولی کردند.

وی در پایان سخنان خود گفت: این هنرمند با عظمت روح و کار خود خیلی چیزها را به ما یاد داد. وی به نسل بعد از انقلاب گفت که تعهدشان هنر است. درس آیدین به ما تعهد هنری، اخلاق هنری و گفتمان هنری و مکالمه است. من وی را یکی از بزرگترین آدم‌هایی می‌دانم که در زندگی خود شناختم.

بهرام بیضایی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه به دلیل سخنور بودن آغداشلو حرف زدن مقابل وی سخت است گفت: آیدین در جنگ دوم جهانی به دنیا آمد. مادر وی ناهید نخجوانی و پدرش مهندس محمد آغداشلو بود. آیدین و همنسلانش زندگی مشابه داشتند. با اینکه در نقاط مختلف ایران زندگی می‌کردند.

وی ادامه داد: آیدین در رشت که در جنگ جهانی دوم در جهان سوم از اهمیتی بالا برخوردار بود، به دنیا آمد. بعد از چندی زوال در رشت آغاز شد که این زوال را اکبر رادی در برخی نوشته‌های خود توضیح داده است. تصور وی از قفقاز، مرگ پدر و تمسخر لهجه رشتی و ترکی آیدین در مدرسه توسط همشاگردانش دوره‌هایی سخت اما سازنده در زندگی آیدین بود.

بیضایی با اشاره به اینکه آغداشلو در برابر انهدام ایستاد گفت: انهدام با مرگ پدر وی آغاز شد اما آیدین با ساختن خود و خانه‌اش در برابر انهدام ایستاد زیرا باید آینده را می‌ساخت و آنچه باید آینده بشنود و ببیند را در تابلوها و آثار خود استفاده کرد. لحظه سازنده آیدین انتخاب آن چیزی است که امروز در مقابل ما ایستاده است. وی در 10 سالگی آیدین بودن را انتخاب کرد.

نویسنده "تاریخ نمایش در ایران" گفت: آیدین بارها گفته آثار را با سختی ساخته و سپس آنها را خراشیده است. وی سه شخصیت را در آثار خود خلق کرده؛ یکی شخصیت خلاق، دیگری کسی که اثر خلاقه را پایمال می‌کند و سوم شخصیت گواه و شاهد. این آثار تزکیه روان و بازسازی خود در لحظه‌ای از زندگی آیدین است که در یک قدمی انهدام ایستاده بود.

وی یادآور شد: مسئولیتی که آیدین بر عهده گرفت باعث شد خیلی از لدات و فرصت‌های زندگی را از دست بدهد که آن خود بچگی و نوجوانی بود. آیدین و بسیاری از همنسلانش بچگی و جوانی نداشتند. انگیزه‌ای که از انهدام بروز می‌کند به خلاقیت می‌انجامد. آیدین کاری را می‌کند که هزار سال پیش فردوسی کرد.

محمد احصایی هم در این مراسم گفت: با این یار دیرین، با جوانی متکبر و شرور و با این موی سپید حاضر 50 سال زیسته‌ام. در ایران، خارج، کوی و برزن و در تماشای فیلم و صحبت درباره نقاشی و هنر. همه نوشته‌هایش را خوانده و آثارش را دیده‌ام. وی دانسته‌هایی متنوع دارد و باستانشناس، تاریخدان، منتقد و هنرمندی بزرگ و تیزهوش و دریادل است.

این خوشنویس برجسته یادآور شد: در ابتدای دهه 40 در یک مؤسسه همکار بودم. گویا وی به خوشنویسی علاقه داشت و من نیز به شخصیت وی و این آغاز آشنایی ما بود. نفدی بر "غربزدگی" جلال آل احمد در 20 سالگی نوشته بود که بسیار فوق‌العاده بود. همه جا نادانی و حیله را برنمی‌تابید و تند و کوبنده برخورد می‌کرد. جوینده‌ای حریص بود و هنوز هم هست.

وی افزود: به تماشای فیلم از طریق وی علاقمند شدم. عشق به فرهنگ و ادب و خاک وطنش حد و حصر ندارد. عشق به هنر و وطن را در جای یا فردی دیگر مانند او ندیده‌ام. شناخت و فهمش درباره هنر ایران نظیر ندارد. مدت‌هاست هر چه می‌خواهم بدانم سراغ او می‌روم. در نسل خودم از کسانی بودم که مجال پیدا کرد با حضور کنار آغداشلو گذشته و حال خود را درست ببیند.

سپس احصایی هدیه‌ای به مناسبت 68 سالگی آغداشلو به وی تقدیم کرد. آغداشلو نیز در حالی که همه حاضران در انتظار سخنان وی بودند گفت: غرق سیل عنایت و لطف و غلو شدم. از این خبرها نیست.

او با بیان این جملات کوتاه در میان تشویق و تعجب حاضران صحنه را ترک کرد و به میان یاران و دوستان خود بازگشت. بعد از مراسم نیز حاضران از سه تابلو نقاشی این هنرمند و همچنین برخی کتب وی نظیر "از پیدا و پنهان"، "گفتارها و گفتگوهای دیگر"، "سال‌های آتش و نان"، "از خوشی‌ها و حسرت‌ها" و "زمینی و آسمانی" دیدن کردند.

عباس کیارستمی و حبیب‌الله صادقی از دیگر هنرمندان حاضر در این مراسم بودند که با حضور انبوه هنردوستان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.