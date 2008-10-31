بناهای تاریخی املش و رودسر در معرض تهدید فرسودگی است

به گزارش خبرنگار مهر در املش، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم عصر پنجشنبه درجریان بازید ازبناهای تاریخی این شهرستان افزود: موقعیت آب و هوایی، گذشت زمان، عوامل طبیعی و عوامل انسانی ازجمله مولفه های سرعت بخشی تخریب این بناها در منطقه است.

وی اظهار داشت: مرمت آثار و بناهای تاریخی املش به عنوان یکی از مهدهای تاریخی و فرهنگی کشور و استان ضرورتی جدی است که تاخیر پذیر نیست.

عباسی همچنین براهمیت حفظ و نگهداری آثار تاریخی به عنوان پشتوانه های اصلی تاریخ و فرهنگ مردم ایران زمین و شهرستان املش و رودسر تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی مستلزم اجرای طرحهای مرمت اساسی بر روی هر یک از مکانهای تاریخی شهرستان است که انجام آن نیازمند تخصیص اعتبار مناسب است.

عباسی بناها و آثار تاریخی را نشانه تمدن و فرهنگ مردم منطقه دانست و گفت: حفظ آثار تاریخی به خصوص بناهای تاریخی که در مناطق مسکونی شهرها واقع شده اند، به طور جدی نیازمند مشارکت مردمی است.

نماینده مجلس هشتم یادآورشد: مشارکت مردم در امر حفظ و نگهداری بناها و آثار تاریخی نیازمند فرهنگ سازی و این فرهنگ سازی باید در اولویت برنامه های اجرایی در این حوزه قرار گیرد.

