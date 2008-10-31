کاهش 1.5 میلیون بشکه تولید اوپک از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بر اساس توافقی که با اوپک صورت گرفته است، انتظار داریم همه کشورها طبق سهمیه بندی اعلام شده سقف تولید خود را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه عزم جدی در مجموعه کشورهای عضو اوپک برای کاهش وجود دارد، افزود: ایران هم بر اساس این تصمیم 199 هزار بشکه از تولید نفت خود را از فردا ( شنبه) کاهش خواهد داد.

به گفته نوذری مجموعه نفت تولیدی همه میادین ایران که به خارک منتقل می شود کاهش سهمیه ایران را شامل خواهد شد.

وزیر نفت در خصوص اظهار نظر دبیر کل اوپک مبنی بر برگزاری نشست اضطراری، اضافه کرد: در صورتی که قیمتها روند نزولی خود را دنبال کند قطعا اوپک مجددا اجلاس اضطراری برگزار خواهد کرد.

به گفته نوذری این توافق مورد قبول همه اعضای اوپک است و حتی احتمال دارد قبل از اجلاس دسامبر در الجزایر نشست مجددی برای تثبیت بازار نفت برگزار شود.

وی همچنین در خصوص قیمت نفت در بودجه 88 توضیح داد: بحث تنظیم بودجه نیاز به کار دقیق کارشناسی دارد که معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در این خصوص کار می کند.

وزیر نفت تصریح کرد: قطعا در دولت در زمان تصویب بودجه بحث خواهد شد و فکر می کنم باید در انتظار آینده بازار نفت برای تصمیم گیری بود.

نوذری با بیان اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی جهان بسیار سخت شده است، خاطر نشان کرد: وضعیت اقتصادی جهان با چالش جدی روبرو شده اسیت که عبور از این بحران نیاز به همکاری همه کشورها دارد.

به گفته وزیر نفت پیش بینی ها حاکی از آن است که خروج از این شرایط اقتصادی زمان بر خواهد بود.