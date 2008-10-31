تاکید پوتین برگسترش روابط با ایران/ اقتدار ایران به سود روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر روسیه عصر روز پنجشنبه درآستانه پایتخت قزاقستان دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو کردند.

‌دکترپرویز داوودی در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط ایران و روسیه، سفر ولادیمیر پوتین به ایران و دیدار با مقام های ایرانی را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست .



وی با اشاره به گسترش روزافزون همکاری های تهران - مسکو گفت: با توجه به همکاری های خوب ایران و روسیه روابط دو کشور باید راهبردی باشد.



معاون اول رئیس جمهور افزود: حضور روسیه قدرتمند به نفع مردم منطقه و همه معادلات جهانی است.



دکتر داوودی بحران مالی غرب را ناشی از ناتوانی نظام سرمایه داری برای اداره اقتصاد جهان خواند و با اشاره به اینکه برای حل مشکلات ومناقشات بین المللی احتیاج به همکاریها و گسترش روابط است ، گفت : با توجه به رشد افراط گرایی در منطقه این همکاریها بیشتر لازم است.



"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور ایران در سازمان همکاریهای شانگهای و گسترش روابط دو کشور همسایه گفت: ارزش مبادلات بازرگانی روسیه و ایران اکنون نزدیک به سه و نیم میلیارد دلار است و این نشان دهنده گسترش روابط همه جانبه است.



پوتین افزایش روابط دو کشور را خواستار شد و گفت: همکاریهای ایران و روسیه در زمینه انرژی؛ حمل و نقل و ارتباطات است و باید برای گسترش روابط دو جانبه و چند جانبه تلاش کرد.



نخست وزیر روسیه همکاریهای ایران و روسیه در زمینه دریای خزر را از دیگر موضوعات مهم دو کشور دانست و دورنمای آن را خوب توصیف کرد.



پوتین در ادامه با انتقاد شدید ازنظام مالی حاکم بر جهان و با اشاره به بحران مالی اقتصاد غرب گفت: برخی خواستار سیاسی شدن نظام مالی حاکم بر جهان و انحصارطلبی در این زمینه هستند.



پوتین با اشاره به ارسال محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به ایران گفت: هیچ شکی نیست که ما این طرح را به پایان خواهیم رساند.



نخست وزیر روسیه تصریح کرد: وجود ایران مقتدر نه تنها به ضرر دیگر کشورها نیست، بلکه به سود ما، منطقه و ملت هاست.