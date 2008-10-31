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۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

قائم مقام وزارت نیرو:

بورس آب تشکیل می شود

بورس آب تشکیل می شود

قائم مقام وزیر نیرو از برداشته شدن گامهای اولیه برای تشکیل بورس آب در ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  حمید چیت چیان در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران به خبرنگاران گفت: وزارت نیرو گامهای ابتدایی برای تشکیل بورس آب را برداشته است.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: تشکیل بورس آب یکی از برنامه های بلند مدت وزارت نیرو بوده، اما ممکن است تشکیل این بورس در دولت نهم محقق نشود.

وی تصریح کرد: اگر آب را به عنوان یک کالای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد قطعا تامین و عرضه آن باید با قیمتهای واقعی صورت گیرد بنابراین تشکیل بورس آب عاملی خواهد بود که هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان در نحوه تولید و مصرف و نیز ارتقاء سطح کارآیی ها به حداکثر تلاش کنند.

به گزارش مهر، وزیر نیرو چند روز قبل با اشاره به افزایش تردد کشتی های حامل آب در دنیا اظهار داشت: در حال حاضر معاملات آب به عنوان یک کالای حیاتی در دنیا شکل واقعی به خود گرفته که تشکیل بورس آب در ایران به واقعی شدن ارزش و قیمت آب کمک خواهد کرد.

کد مطلب 774518

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