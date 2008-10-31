بورس آب تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران به خبرنگاران گفت: وزارت نیرو گامهای ابتدایی برای تشکیل بورس آب را برداشته است.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: تشکیل بورس آب یکی از برنامه های بلند مدت وزارت نیرو بوده، اما ممکن است تشکیل این بورس در دولت نهم محقق نشود.

وی تصریح کرد: اگر آب را به عنوان یک کالای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد قطعا تامین و عرضه آن باید با قیمتهای واقعی صورت گیرد بنابراین تشکیل بورس آب عاملی خواهد بود که هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان در نحوه تولید و مصرف و نیز ارتقاء سطح کارآیی ها به حداکثر تلاش کنند.

به گزارش مهر، وزیر نیرو چند روز قبل با اشاره به افزایش تردد کشتی های حامل آب در دنیا اظهار داشت: در حال حاضر معاملات آب به عنوان یک کالای حیاتی در دنیا شکل واقعی به خود گرفته که تشکیل بورس آب در ایران به واقعی شدن ارزش و قیمت آب کمک خواهد کرد.

