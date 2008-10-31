190 مصوبه برای عمران و آبادانی لرستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمود احمدی نژاد شب گذشته در نشست با خبرنگاران لرستان در محل استانداری این استان، اظهار داشت: در بخش اشتغال و صنعت 31 طرح بزرگ صنعتی به همراه دو طرح بزرگ مجتمع دارویی و یک طرح پشتیبانی که در مجموع 34 طرح خواهد شد با حمایت دولت در لرستان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه وزارت رفاه 250 میلیارد تومان در سه طرح اخیر سرمایه گذاری خواهد کرد، بیان داشت: اصل این طرح ها به تصویب رسیده که پس از انجام مطالعات به مرحله اجرا خواهند رسید.

احمدی نژاد با بیان اینکه لرستان استعداد های زیادی در بخش های مختلف را دارا است و هر شهرستانی قابلیت های خود را دارد، یادآور شد: دولت مصمم است با توزیع عادلانه مصوبات زمینه توسعه این استان را فراهم کند.

وی تصریح کرد: همچنین در هیئت دولت مصوب شد هر طرح بزرگی که قرار است با مشارکت مردمی در لرستان اجرا شود در صورت عدم استقبال مردم 40 تا 49 درصد آن را دولت مساعدت کند.

رئیس جمهوری با اشاره به مصوبات بخش اشتغال و تولید ثروت، عنوان کرد: در جلسه هیئت دولت مقرر شد برای کلیه صنایع، خدمات گردشگری و کشاورزی که در خارج شعاع 30 کیلومتری شهر خرم آباد ساخته می شود معافیت 10 ساله مالیاتی داده شود.

رئیس جمهوری با بیان اینکه صنایع داخل شهرک های صنعتی نیز مشمول این مصوبه می شوند، یادآور شد: در لرستان به طور استثنا برخی از بنگاههای کوچک نیز مشمول معافیت مالیاتی می شوند به شرط اینکه مقدار معافیت مالیاتی را صرف توسعه کار خود کنند.

وی همچنین به مصوبات جلسه هیئت دولت در زمینه ایجاد زیرساخت های شهرک های صنعتی اشاره کرد و افزود: با توجه به قابلیت های این استان در زمینه سنگ یک شهرک تحقیقاتی سنگ در لرستان ایجاد می شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه 273 میلیارد تومان سهم جدید بنگاههای زودبازده در لرستان است، خاطر نشان کرد: در جلسه مصوب شد با افزایش 50 میلیارد تومان دیگر سهمیه امسال لرستان در این بخش به 323 میلیارد تومان برسد.

وی در زمینه اشتغال و صنعت نیز عنوان کرد:همچنین مصوب شد برای پروژه های پایین دست پتروشیمی در لرستان وزارت نفت خوراک لازم را بدهد.

وی همچینین از تصمیم هیئت دولت برای راه اندازی فاز دوم سیمان دورود خبر داد و یادآور شد: در نشست هیئت دولت برای پتروشیمی لرستان نیز ارز لازم اختصاص داده شد.

رئیس جمهوری با اشاره به مصوبات بخش زیربنایی و عمرانی جلسه هیئت دولت، عنوان کرد: تکلیف همه راهها و راه آهن های لرستان معلوم شد و پیرامون بخشی از راههای مهم این استان نیز قرار شد دو محور پرتردد و اصلی از نقطه ورود به استان تا نقطه خروج از لرستان تعریض و دو بانده شود که در این زمینه بودجه از سال آینده چند برابر خواهد شد.

احمدی نژاد همچنین از احداث فرودگاه بروجرد با کمک بخش خصوصی خبر داد، و عنوان کرد: اعتبارات آزاد راهها در این استان نیز افزایش پیدا کرد.

وی از تصویب اعتبار ویژه ای برای جبران کم کاری های گذشته در این استان خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین برای بازسازی بافت های فرسوده لرستان 205 هکتار زمین در اختیار شهرداری گذاشته شد.

احمدی نژاد همچنین از افزایش چند برابر بودجه عمرانی شهرهای مختلف لرستان خبر داد و افزود: برای ساماندهی شبکه های شهری نیز اعتباری بالغ بر 28 میلیارد تومان در جلسه هیئت دولت مصوب شد.

این مسئول همچنین به مصوبه هیئت دولت برای فعال شده دو مجتمع کشت و صنعت لرستان اشاره کرد و از تخصیص اعتبارات و بودجه لازم برای نیروگاههای این استان خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه بنابر مصوبه هیئت دولت کلیه شهرک ها و صنایع بزرگ لرستان برقشان توسط وزارت نیرو تامین خواهد شد، یادآور شد: اعتبارات لازم برای تسریع در احداث خط انتقال گاز اصلی لرستان، خط دوم انتقال گاز این استان و خط انتقال گاز از خرم آباد به کوهدشت نیز در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید.

احمدی نژاد همچنین از اضافه شدن 100 روستا به سهمیه لرستان برای گازرسانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با مصوبات تصویب شده در این بخش، وضعیت انرژی به عنوان پایه سرمایه گذاری و توسعه در لرستان مطلوب تر شود.

رئیس جمهوری ایران همچنین به اختصاص 87 میلیارد تومان برای طرح های گوناگون این استان اشاره کرد و افزود: در جلسه هیئت دولت مصوب شد 5/2 برابر منابع تامین شده در استان در راستای کمک به سرمایه گذاری در لرستان تسهیلات داده شود.

وی با بیان اینکه در جلسه دولت از محل توازن منطقه ای و حوادث اعتبار خوبی برای لرستان لحاظ شده است، خاطر نشان کرد: همچنین در زمینه حمل و نقل شهری با اختصاص 50 دستگاه اتوبوس و 100 دستگاه ون با تخفیف 5/87 درصدی و همچنین دو هزار تاکسی به این استان موافقت شد.

احمدی نژاد همچنین با تاکید بر ضرورت تکمیل شش مجتمع فرهنگی در این استان، از تخصیص اعتبارت خوبی برای مساجد و حوزه های علمیه خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین برای کمک به محرومان استان دولت اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان را تحت نظر نهادهای حمایتی به تصویب رساند.

وی تجهیز و تکمیل بیمارستان های موجود در لرستان، ایجاد بیمارستان های جدید و توسعه مراکز آموزشی و آموزش عالی را از دیگر مصوبات هیئت دولت عنوان کرد و گفت: در بخش گردشگری 29 منطقه نمونه گردشگری در دستور کار قرار گرفت و همچنین احداث 5 موزه برای این استان به تصویب رسید.

رئیس جمهوری با بیان اینکه لرستان استان قهرمان پروری در عرصه های ورزشی است، افزود: در بخش ورزش لرستان نیز احداث ورزشگاه 5 هزار نفری، سالن های ورزشی و احداث و تکمیل 15 مجتمع ورزشی به تصویب رسید.