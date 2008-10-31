فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم مسئول علم و تحقیقات و همچنین انتشارات و مقالات علمی در کشور است و به همین دلیل نسبت به موضوع تخلف در تولیدات علمی حساس است.

وی با بیان اینکه ما حامی علم در کشور هستیم و در صورت مشاهده مواردی از تقلب علمی به طور قطع برخورد لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد به مهر گفت: در وزارت علوم کمیته شکایت فعال است و در صورتی که فردی به چنین مواردی برخورد کرد می تواند شکایت خود را به اداره کل پژوهشی وزارت علوم ارائه دهد تا موضوع در کمیته داوری وزارت علوم بررسی و پس از اثبات، موضوع به دانشگاه محل خدمت متخلف، ارائه می شود.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: هر سازمان یا دانشگاهی که فرد متخلف عضو آن باشد یک کمیته انضباطی دارد که این کمیته مسئول رسیدگی به تخلفات است. وزارت علوم، دانشجویان و اعضای هیئت علمی که مرتکب تقلب علمی شوند را به دانشگاه مربوطه معرفی و از دانشگاه می خواهد تا برخورد لازم را با این افراد داشته باشد.

وی درباره برخورد دانشگاه و سازمانی که فرد به آن وابسته است با تقلب علمی گفت: دانشگاه و سازمان مربوطه نمی تواند برای ارتقای عضو هیئت علمی به مقاله کپی برداری شده استناد کند و درمورد دانشجویان نیز هیچ دانشجویی در صورت ارتکاب به چنین کاری نباید به وسیله این مقاله فارغ التحصیل شود.

بختیاری نژاد آخرین مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد را اخراج از دانشگاه دانست و گفت: این افراد اعتبار علمی شان را از دست خواهند داد.

وی با اشاره به نحوه برخورد وزارت علوم با موارد تقلب علمی در نشریات داخلی به مهر گفت: اگر موضوع تقلب به نشریات داخل کشور مربوط باشد، در ابتدا با نشریه و سپس با نویسنده مقاله برخورد می شود.

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم افزود: مقاله ای که با تخلف در نشریه داخلی منتشر شود اعتبار نخواهد داشت و فرد دیگر نمی تواند در آن مجله مقاله ای منتشر کند.

وی اضافه کرد: همچنین در برخی موارد با مشاهده چنین مواردی نشریه را مجبور می کنیم که هیئت تحریریه و سردبیر خود را تغییر دهد و در صورت تکرار نشریه از اعتبار علمی پژوهشی ساقط می شود.

بختیاری نژاد مسئول انتشار مقاله ای که با تقلب علمی نوشته شده را نویسنده مقاله، سردبیر، هیئت تحریره مجله و در نهایت هیئت داوری دانست.

وی با اشاره به تقلب علمی برخی اعضای هیئت علمی داخل از روی مقالات ISI گفت: در این مورد نیز در مرحله اول موسسه مسئول کنترل است که مقاله قبلا متعلق به فرد دیگری بوده یا خیر باید داوری دقیق روی مقالات صورت گیرد و تخلف خود نشریه است که مقاله ای را که قبلا در ISI نمایه شده را با نام فرد دیگری منتشر می کند.

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم افزود: البته در این زمینه نیز تقلب علمی در صورت احراز تخلف به دانشگاهی که فرد مشغول فعالیت و تحصیل در آن است ابلاغ و موارد برخورد با فرد توسط کمیته تخلفات سازمان یا دانشگاه مربوطه انجام می شود.

وی موارد تقلب علمی که به وزارت علوم مراجعه شده است را بسیار اندک و در حد انگشتان یک دست عنوان کرد.