دكتر حسن شكوهي هدف از راه اندازي اين سايت را اطلاع رساني در جهت رفع ابهام هاي پيش آمده در زمينه داروي بيهوشي بيمارستان ايرانمهر بر شمرد و اضافه كرد: داروي پروپوفول اين كمپاني ، پس از تاييد متخصصان انجمن بيهوشي در ايران ثبت و از مجاري قانوني و نيز تحت نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به كشور وارد شده است.



وي اظهار داشت: داروي پروپوفول بي براون آلمان دوبار در تاريخ هاي 27 اسفند سال 1380 و اول دي ماه 1382 از سوي اداره كل آزمايش هاي كنترل غذا و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد تاييد قرار گرفته است.



دكتر شكوهي در ادامه يادآور شد: براساس پي گيري هاي به عمل آمده از كمپاني بي براون آلمان ، سري ساخت پروپوفول مورد استفاده در بيمارستان ايرانمهر براي مصرف در آلمان توليد و از 20 هزار ريال آن حدود سه هزار ويال وارد ايران شده و بقيه در بيش از 100 مركز درماني آلمان ، بدون هيچ گونه مشكلي مورد استفاده قرار گرفته است.

وي با اشاره به ادعاهاي مطرح شده ، مبني بر اينكه در صورت ورود نوع خاصي از پروپوفول كه داراي ماده محافظت كننده نيز هست، شاهد وقوع چنين حوادث در ايرانمهر نبوديم ، ياد آور شد: در بروشور پروپوفول كارخانه مذكور تاكيد شده است كه ماده محافظت كننده EDTA به علت غلظت بسيار پايين ، تنها مي تواند رشد ميكروب را كمي به تاخير اندازد.

نماينده بخش علمي شركت بي براون تصريح كرد: با توجه به موارد فوق مي بايست ، هر ويال از اين دارو ، تنها براي يك بيمار و در شرايط "ستروني" مانند ديگر پروپوفول ها - استفاده شود.

وي همچنين گفت: از آنجا كه پروپوفول ، داروي جددي براي پزشكان ايراني محسوب مي شده، نمايندگان علمي كارخانه سازنده آلماني اين دارو درايران پس از ثبت و وارد كردن آن ، نسبت به تهيه بروشور و راهنماي فارسي استفاده از پروپوفول اقدام كرده اند و بر خلاف ادعاي مطرح شده ، قسمت "هشدار" دارو كه مربوط به چگونگي استفاده از آن است به فارسي ترجمه و روي جعبه ها الصاق شده است.

دكتر شكوهي در پايان با درخواست از پزشكان متخصص ، عنوان كرد: در صورت استفاده يكبار ويال و تخليه قسمتي از دارو توسط سرنگ ، به هيچ عنوان ، سرنگ دوم را براي تخليه مجدد داخل ويال نكرده و باقي ماده هر ويال دارو، پس از استفاده بار اول دورانداخته شود.