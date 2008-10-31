مجیدی از عنوان جشنواره فیلم های دینی رویش انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید مجیدی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه دینی افزود: عنوان رویش برای این جشنواره لقب بسیار مناسبی است اما با قرار دادن کلمه دین در کنار آن در حقیقت دین را مهجور کردهایم.
مجیدی با اشاره به شعارهایی که دولت نهم افزود: این شعارها درست و مبتنی بر مبانی ارزشهای انقلاب و دستاوردهای آن است که ما هم از آن استقبال میکنیم اما آیا هیچ فکر نکردهایم که از این حرفها درس بگیریم و آیا وقت آن نرسیده که درک کنیم که دیگر خسته شدهایم و گوشهایمان پر شده است و باید واقعاً به آنها عمل کنیم.
وی اظهار داشت: عناوینی همچون سینمای معناگرا و سینمای دینی آسیب بزرگی به اصل جریان دینی ما زده است.
عضو فرهنگستان هنرتصریح کرد: دین مقولهای کاملاً جاری و ساری در زندگی است که به همین سادگی وجود دارد و نباید درگیر پیچیدگی در آثار سینمایی شود.
وی افزود: چه نیازی است که برای نشان دادن دین به سراغ جن و پری و معجزههای پیچیده برویم وقتی بزرگترین معجزه رسول گرامی اسلام (ص) کلام خداوند است.
کارگردان فیلم نماینده ایران در اسکار 2009تصریح کرد: قرآن کتابی نیست که برای یک دوره خاص نوشته شده و دیگر اثری نداشته باشد، اما متاسفانه این کتاب آسمانی امروز مهجور واقع شده است .
نظر شما