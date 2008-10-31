تلاش اولمرت برای تداوم مذاکرات غیر مستقیم رژیم اسرائیل با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، به گفته این مقامات مذاکرات هیئت اسرائیلی به نمایندگی از "ایهود اولمرت" با هیئت ترک به نمایندگی از "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه هفته آینده برگزار می شود تا تاریخ برگزاری دور پنجم مذاکرات تل آویو-دمشق با میانیجیگری آنکارا مشخص شود.

این خبر در حالی منتشر می شود که "زیپی لیونی" نخست وزیر رژیم صیونیستی خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر سوریه شده است.

از سوی دیگر اولمرت روز سه شنبه ( 7 آبان ) با "استینگ مولر" وزیر امور خارجه اتریش دیدار کرد، مولر چند روز پیش از دیدار با اولمرت با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده بود.

سوریه و رژیم صهیونیستی از ماه می گذشته مذاکرات غیر مستقیم را با میانجیگری ترکیه در خاک این کشور آغاز کرده اند، این مذاکرات پس از یک وقفه هشت ساله ازسرگرفته شد.

ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه 17 سپتامبر، تعویق دور پنجم این مذاکرات را که قرار بود 18 و 19 سپتامبر برگزار شود، بنا به درخواست طرف اسرائیلی اعلام کرد؛ وی اشاره ای به زمان دور بعدی مذاکرات نکرد.

تاکنون چهار دور از مذاکرات غیر مستقیم سوریه و رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

سوریه و رژیم صهیونیستی در آغاز مذاکرات پیش شرطهایی را برای برقراری صلح با یکدیگر تعیین کردند. رژیم صهیونیستی امضای توافقنامه صلح با سوریه را به قطع رابطه دمشق با ایران و گروه های مقاومت مانند حزب الله و حماس مشروط کرده و سوریه نیز عقب نشینی اسرائیل از بلندی های اشغالی جولان را شرط اصلی و اساسی برای برقراری صلح با این رژیم اعلام کرده است.

دمشق در واکنش به شرط اسرائیل برای امضای توافقنامه صلح بارها اعلام کرده است روابط راهبردی خود را با تهران قطع نخواهد کرد.