ترکیب کادر مربیگری سایپا هنوز معلوم نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا فروزانی در استادیوم ثامن الائمه (ع) پس از پیروزی سه بر یک در مقابل پیام خراسان افزود: تاکنون هیئت مدیره باشگاه چیزی در خصوص ماندن یا رفتن من چیزی نگفته اند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا درخصوص نحوه داوری نیز گفت: داوری یک امر تخصصی است و در حیطه کاری من نیست تا راجع به آن صحبت کنم.



وی تصریح کرد: ما خود را برای یک دیدار خارج از خانه آماده کرده بودیم و با فرض انجام یک دیدار دشوار وارد زمین شدیم و قبل از بازی به بازیکنانم گفته بودم اگر بتوانند گل اول را نخورند کنترل بقیه بازی در دست آنها خواهد بود .