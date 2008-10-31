استیضاح کردان / پاسخ متکی به سئوال نماینده/ اصلاح قانون انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه نیز این هفته برای پاسخ به سئوال مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت .

مجلس این هفته در روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی تشکیل خواهد داد.

نمایندگان طبق برنامه اولویت بندی شده مجلس ،‌ در این هفته ابتدا گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (81) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند و این طرح را به رای می گذارد .



بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح فوریتی اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن که فوریت آن شهریور ماه به تصویب مجلس رسید دستور کار بعدی نمایندگان در هفته پیش رو است و بر این اساس نمایندگان اصلاحات بررسی شده را به رای خواهند گذاشت.

لایحه عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه بین‌المللی سیستم کاوش و نجات از طریق ماهواره‌ و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن نیز در دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.



مجلس همچنین در هفته پیش رو تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به لایحه‌ مجازات اسلامی طبق اصل85 قانون اساسی را به رای خواهد گذاشت. طبق این اصل بررسی و تصویب برخی طرح ها و لوایح به کمیسیون های تخصصی مربوطه سپرده می شود .

بررسی و تعیین تکلیف لایحه اصلاح تبصره (4) لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین درنیروهای مسلح مصوب سال1358 و لایحه اصلاح بند (ح) ماده (10 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال83 دیگر دستور کار نمایندگان در هفته پیش رو است .

لوایح عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون ورزش دانشگاه‌های آسیا، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تاتر،‌عضویت دولت ایران دراتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ وعضویت ایران در دانشکده بین‌المللی رادیو و تلویزیون نیز این هفته در مجلس بررسی و به رای گذاشته می شوند .

لایحه اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، لایحه اصلاح بند (21) ماده واحده‌ قانون بودجه سال 87 کل کشور، لایحه اصلاح ماده (660 ) قانون مجازات اسلامی و لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مورد بررسی نمایندگان برای تعیین تکلیف قرار می گیرد.

مجلس شورای اسلامی همچنین در هفته پیش رو یک نفر از اعضای کمیسیون عمران را به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ، یک نماینده را جهت عضویت در هیئت نظارت بر چاپ انواع تمبر، اوراق و اسناد رسمی ، دو نفر از نمایندگان را به عنوان ناظر در هیات نظارت اندوخته اسکناس انتخاب می کند .

انتخاب یک نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت عضویت درهیئت رسیدگی به اسناد واوراقی که دراثرحوادث غیرمترقبه از بین رفته‌اند،‌ انتخاب یک نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون بهداشت ودرمان به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پرستاری و نیزانتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پرستاری در دستور کار مجلس قرار دارد.