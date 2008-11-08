کارونسرای شاه عباسی کرج تحویل بخش خصوصی شد

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کاروانسرای شاه عباسی کرج با مساحتی بالغ بر سه هزار و 600 مترمربع وسعت که به دوره پادشاهی شاه سلیمان صفوی باز می گردد از امروز به منظور کارهای مرمت و بازسازی و پس از اتمام آن به منظور بهره برداری به مدت 17 سال طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.

وی افزود: واگذاری مرمت، احیا و بهره برداری از کاروانسرای شاه عباسی کرج از سوی واحد صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور صورت گرفته است و بنیاد شهید فهمیده توانسته است امتیاز بهره برداری از این بنای تاریخی را به مدت 17 سال از آن خود کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از آنجا که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی غرب استان تهران بیش از 15 سال است که در این بنای تاریخی مستقر بوده است به منظور احیا و استفاده گردشگری از این بنا، از کاروانسرای شاه عباسی به ساختمان جدیدی در بلوار امامزاده حسن، بین گلستان چهارم و پنجم، روبروی درب اصلی دانشکده کشاورزی انتقال یافت.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی غرب استان تهران تا زمانی که مکان مناسبی از سوی سازمان مرکزی تهیه شود در این ساختمان مستقر خواهد بود و ارباب رجوعان می توانند به این آدرس مراجعه کنند.