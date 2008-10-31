تولیدات چهارمین جشنواره فیلم دینی رویش 50 درصد رشد داشت

سید جواد رفاتی شامگاه پنجشنیه در حاشیه مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم دینی رویش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این جشنواره در دو بخش جنبی شامل ایده و فیلم نامه و اصلی شامل مستند ، داستانی و پویا نمایی در این شهر اکران شد.

وی اظهار داشت: هزار و 771 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری 70 اثر در بخشهای مستند، پویا نمایی و داستانی در بخش هیات انتخاب گرینش شد.

قائم مقام چهارمین جشنواره رویش ادامه داد: همچنین هیئت داوران در بخش ایده و فیلمنامه 16 اثر را پذیرفتند و در نهایت از این تعداد پنج اثر بزگزیده شد.

وی با بیان اینکه جشنواره امسال از نگاه هنرمندان و سینماگران کشور رشد کیفی داشته است، تصریح کرد: در این جشنواره به اصلی که سینمای دینی مد نظر حوره هنری بوده نزدیک تر شدبم.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی همچنین از پذیرش آثارهنرمندان کشورهای همسایه ایران طی سه سال آینده خبر داد و گفت: تلاش داریم جشنواره رویش یکنواخت نباشد و تا جشنواره هفتم، این جشنواره بین المللی شود.

وی پژوهش آثار برگزیده پس از اختتامیه جشنواره را از مهمترین ویژگیهای این جشنواره عنوان کرد و افزود: فیلم برای مخاطب است که آنان باید از طزیق پرنمودن پرسش نامه هر اثری را که مشاهده نموده اند آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

این مقام مسئول با بیان اینکه انتخاب سینما آفریقا این شهر به عنوان محل نمایش سانسها انتخاب شده بود اذعان داشت : در بعضی از نمایش سانسها، سالن ها به طور کامل پر از تماشاگر بود به طوری که تماشاگران فیلم ها را به صورت ایستاده تماشا می کردند.

وی با بیان این مطلب که سینماها از فقر تماشاگر می نالند، گفت: در این جشنواره بعضی از تماشاگران با این اوضاع تعجب کرده بودند که سالن ها پر از مخاطب است.

رفائی در پایان یاد آور شد: از سانسهای چهارمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش شش هزار نفر یازدید به عمل آوردند.