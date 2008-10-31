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۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

احمدی‌نژاد در گفتگو با اسد:

اقدام کور آمریکا زمینه ساز نمایش اقتدار سوریه شد

اقدام کور آمریکا زمینه ساز نمایش اقتدار سوریه شد

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای سوری خود با محکومیت اقدام جنایتکارانه بالگردهای آمریکایی تصریح کرد: آمریکا با عمل وحشیانه و بی‌هدف خود اشتباه دیگری مرتکب شد و بدین‌گونه ملت و دولت سوریه در راه دفاع از وطن، اقتدار خود را مستحکم‌تر از همیشه به رخ بدخواهان نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد ظهر امروز در گفتگوی تلفنی با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه با ابلاغ سلام گرم دولت و ملت ایران به دولت و ملت سوریه گفت: دشمنان همواره با اقدامات خود باعث لطف و خیر برای مسلمانان و مؤمنان می‌شوند.

وی تاکید کرد: این اعمال کور و بی‌هدف بار دیگر نشان داد که دولت آمریکا در منطقه هیچ پایگاهی ندارد و شکست خورده است.

رئیس ‌جمهور با بیان اینکه ملت‌ها و دولت‌های منطقه و جهان با توجه به سیاست‌ها و اقدامات واشنگتن خواستار خروج آمریکا از خاورمیانه هستند، یادآور شد: البته این حاصل وحدت، تدبیر و ایستادگی دولت‌ها و ملت‌های منطقه از جمله ایران و سوریه است که باید تا پیروزی نهایی از آن پاسداری شود.

احمدی ‌نژاد با تأکید بر اینکه ما به تدبیر و حکمت برادران خود در سوریه اعتماد کامل داریم، تصریح کرد: به فضل الهی پیروزی‌ های بزرگتری در راه است و دولت و ملت ایران تا آخر در کنار برادران خود در سوریه خواهد بود.

بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه هم در این گفتگوی تلفنی با تشکر و قدردانی از مواضع دولت و ملت ایران، دشمنان مسلمان را احمق خواند و گفت: آمریکایی‌ها می‌خواستند با این اعمال ضربه‌ای را به ملت سوریه بزنند اما این کار آنها وحدت ملی 20 میلیون سوری را بیش از پیش تحکیم بخشید و این ضربه به خود آنها برگشت و البته این آخرین برگ‌های بی‌اثری است که دولت رو به اضمحلال بوش برای نجات خود رو می‌کند.

رئیس ‌جمهور سوریه تصریح کرد: همه این اقدامات کور باعث شده که از مدتی پیش شاهدیم بین دولت آمریکا و همپیمانان اروپایی‌اش فاصله زیادی افتاده و آنها از سیاست‌های واشنگتن ناراحت هستند.

بشار اسد در ادامه تأکید کرد: البته اوضاع منطقه و جهان نشان می‌دهد که ملت‌ها و دولت‌های ایران و سوریه بر حق بوده‌اند و با برادری و وحدت بیشتر به این راه حق ادامه می‌دهیم.

کد مطلب 774640

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