گزیده آثار سیدحسن حسینی به چاپ ششم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب گزیده آثار نویسنده است که با زبانی تلخ واقعیت‌های جامعه‌را به نقد می کشد. ازجمله ویژگیهای این کتاب نگاه نقادانه نویسنده به هنر‌، هنرمند‌،‌شعر و شاعران‌و موضوعاتی‌ از‌این قبیل‌است .

حسینی در این کتاب نویسنده ، شاعر و ... را زیر ذره‌بین گذاشته وضعف‌هایشان را نمایان می سازد . او به ویژه بین هنرمند واقعی با هنرمند نما تفاوت قائل شده؛ این دو را از هم جدا می کند و شاعر خلاق وشاعر معمولی را از هم متمایزمی کند .

این کتاب در سه بخش هنر،هنرمند ونقدهنری تنظیم شده است.

سید حسن حسینی درباره کتاب گفته است :‌«براده ها ساده ترین نامی است که می توان بر این مجموعه نهاد وشاید هم برازنده ترین تراشه های فکر در گوشه وکنار کارگاه خیال و براده های قلم در کف آهنگری محقر تشبیه وتمثیل.»

این کتاب در ٧١ صفحه قطع رقعی وبا قیمت 9٠٠ تومان منتشر شده است.