خودکفایی ایران در ساخت تجهیزات صنعت آب و فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قانع در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات فاضلاب کشور به خبرنگاران گفت: ضریب 95 درصدی خودکفایی در تولید تجهیزات صنعت آب و فاضلاب در شرایطی حاصل شده که ایران تا پیش از انقلاب اسلامی بیش از 95 درصد نیازهای خود را در این صنعت از خارج تامین می کرد.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به توانمندی صنعتگران داخلی برای رفع تمام نیازهای تجهیزاتی بخش آب و فاضلاب، افزود: هم اکنون فقط بخش محدودی از تجهیزات به دلیل اقتصادی نبودن تولید در داخل، از خارج تامین می شود. این درحالی است که کیفیت تولیدات داخلی در سطح قابل رقابت با محصولات خارجی است و بسیاری از محصولات داخلی هم اکنون به خارج از کشور صادر می شود.

وی کشورهای اروپایی و منطقه خاورمیانه را از مشتریان تجهیزات صنعت آب و فاضلاب ایران اعلام و تصریح کرد: استاندارد این تجهیزات مورد تائید کارشناسان، مشاوران و طراحان خارجی است.

به گفته قانع، سطح قیمت محصولات ایرانی به دلیل استفاده از انرژی ارزان قیمت و نیروی کار مناسب، پایین تر از محصولات خارجی است، ضمن آنکه امکان تولید برخی لوازم و قطعات بویژه در اروپا وجود ندارد و این امر زمینه مناسبی را برای حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کرده است.

وی ارتباط تولیدکنندگان ایرانی با بازارهای خارجی را مناسب خواند و درخصوص تحریم برخی کشورها علیه ایران، گفت: این تحریمها تاثیر چندانی در صنعت آب و فاضلاب نداشته است.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: هم اکنون تمام پروژه های صنعت آب و فاضلاب در حال اجرا است و تحریمها مشکلاتی را در روند اجرایی پروژه ها ایجاد نکرده است.

وی افزود: افزون بر این، تحریمها زمینه را برای تولید داخلی کالاهایی که پیش از این از خارج تامین می شد را فراهم کرده است.

وی درخصوص روند اجرایی پروژه فاضلاب تهران نیز اظهار داشت: این پروژه به دلیل حجم بالای آن، به منابع اعتباری سنگینی نیاز دارد که با توجه به عنایت دولت، امیدواریم اجرای این پروژه با سرعت بالا پیگیری شود.

قانع درخاتمه گفت: این پروژه در زمان حاضر در بخش احداث و بهره برداری از تصفیه خانه ها سرعت خوبی به خود گرفته است و از نظر تامین تجهیزات نیز مشکلی برای اجرای پروژه وجود ندارد.