بحران اقتصادی آمریکا نشانگر شکست غرب است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه موقت رشت در خطبه ‌های نماز جمعه این هفته رشت، افزود: این تحولات در دنیا حاکی از این است که سیستم مالی‌آنان منسوخ شده و باید به فکر الگو برداری از یک اقتصاد پویا و سالم از دیگر کشورها باشند.

خطیب جمعه رشت همچنین با اعلام اینکه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا باعث تحقیر این کشور شده است، آنرا مایه عزت اسلام و خواند.

حجت‌ الاسلام اشکوری بیان داشت: دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی اعتراض خود را به سیاستهای مداخله جویانه آمریکا به خوبی نشان دادند.

وی از دانشجویان، دانش آموزان و اقشار مختلف مردم خواست با شرکت در راهپیمایی روز۱۳‬ آبان اعتراض خود را نسبت به سیاستهای مداخله جویانه آمریکا در منطقه به نمایش بگذارند.

امام جمعه موقت رشت در ادامه با اشاره به سالروز تبعید امام راحل اشاره کرد و اظهار داشت: سخنرانی امام در قم در اعتراض به کاپیتولاسیون باعث تبعید امام شد.

حجت الاسلام اشکوری در بخش دیگری از سخنان خود سفرهای استانی هیئت دولت را زمینه ساز حل مشکلات دانست و عنوان کرد: سفرهای استانی هیئت دولت در سه سال و نیم گذشته زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات مردم شده است.

وی یادآورشد: دولت نهم تاکنون بیش از۴۰ ‬سفر به اقصی و نقاط کشور انجام داده است که این امر باعث رضایتمندی هرچه بیشتر مردم از عملکرد این دولت شده است.

