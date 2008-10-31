به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام محمد تقی رهبر در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان افزود: ب‍روز م‍ش‍ک‍لات‌ و ش‍ک‍س‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍ت‍‍ع‍دد در ‌ع‍رص‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌، ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ و ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ گواه از ن‍ش‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ شکست ‌اس‍ت‍ک‍ب‍‍ار ‌غ‍رب‌ ‌اس‍ت‌ و ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ن‍ف‍رت‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ‌ازدول‍ت‌ ‌آم‍ری‍ک‍‍ا و پ‍دی‍د‌ار ش‍دن‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍ت‍‍ع‍دد ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ درب‍ل‍وک‌ ‌غ‍رب‌، نیز یکی از و‌ع‍ده‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ال‍‍ه‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ام‍‍ام‌ خمینی (ره) نیز ن‍وی‍د ‌آن‍ر‌ا د‌اده‌ ب‍ودند.

رهبر با اشاره به اینکه آمریکا برای خروج از بحران مالی و مشکلات اقتصادی درخواست تخصیص 700 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد دلار را د‌اده‌ افزود: دیگر کشورهای ‌اروپ‍‍ای‍‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌اص‍لاح‌ س‍‍اخ‍ت‍‍ار ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ خ‍ود ی‍ک‌ ‌ه‍ز‌ار و 200م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ی‍ورو درخ‍و‌اس‍ت‌ ک‍رده‌ ‌ان‍د.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هوشیاری علما و مراجع عراق اظهار داشت: آمریکا در حال حاضر در عراق به دنبال تحقق کاپیتولاسیون است که خوشبختانه حضور همیشگی علما و روحانیون در عراق این اجازه را به آنان نخواهد داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از روند ساخت مصلای اصفهان پرداخت و گفت: علیرغم اختصاص بودجه به مصلای اصفهان در سفر رئیس جمهور به اصفهان اما تا کنون در این عرصه اقدامی خاص صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ات‍م‍‍ام‌ ‌ای‍ن‌ طرح‌ ن‍ی‍‍از ب‍ه‌ ‌ع‍زم‍‍ی‌ ج‍د‌ی‌ و ‌ان‍ق‍لاب‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ که ‌اگ‍ر ‌ه‍ی‍‍ئت‌ ‌ام‍ن‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ م‍ص‍ل‍‍ی‌ ق‍‍ادر ب‍ه‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ‌ای‍ن‌ ک‍‍ار ن‍م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍ن‍د آنان باید خود کنار رفته و کار به کسی سپرده شود ک‍ه‌ م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‍د ‌ع‍‍ه‍ده‌ د‌ار ‌ان‍ج‍‍ام‌ ‌آن‌ ش‍ود.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روز 13 آبان روز م‍ب‍‍ارزه‌ ب‍‍ا‌ اس‍ت‍ک‍ب‍‍ار ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ خاطر نشان کرد: بیش از س‍ه‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ دانش آموز ب‍س‍ی‍ج‍‍ی‌ در 13 آبان ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍‍ی‌ ر‌ا در س‍ر‌اس‍ر ک‍ش‍ور ‌اج‍ر‌اء و ف‍ری‍‍اد "م‍رگ‌ ب‍ر ‌آم‍ری‍ک‍‍ا" ر‌ا ک‍ه‌ س‍م‍ب‍ل‌ ‌اس‍ت‍ک‍ب‍‍ار ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ی‍ک‌ ب‍‍ا دی‍گ‍ر س‍رم‍‍ی‌ د‌ه‍ن‍د.

به گزارش مهر در مراسم نماز جمعه این هفته اصفهان خانواده شهید ف‍‍ه‍م‍ی‍ده‌ نیز حضور داشتند.