آمریکا جرات حمله به ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم،‌ حجت الاسلام حسین طائب ظهر امروز در همایش طرح ولایت هنرمندان بسیجی سراسر کشور در مجتمع یاوران مهدی قم، با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت: آمریکا تنها این ناوها را برای به راه انداختن جنگ روانی در آب‌های خلج فارس رها کرده است و هیچگاه جرات استفاده از آن‌ها را نخواهد داشت.



وی اظهارداشت: آمریکا همچنان پس از گذشت سال‌ها درگیر جنگ‌ با کشورهای دیگر است و از این رو در تمام آنها ناموفق بوده است.



طائب افزود: آمریکا امروز در وضعیت استیصال قرار دارد و حتی نمی‌تواند موافقت‌نامه امنیتی عراق را به امضا برساند.



فرمانده نیروی مقاومت بسیج کشور به مشکلات اقتصادی در آمریکا اشاره کرد و گفت:‌ آمریکا امروزه از این نظر نیز تحت فشار است و می‌کوشد تا خود را به گونه‌ای نجات دهد.



وی با اشاره به قدرت رسانه‌ای آمریکا گفت: انحصار ‌قدرت رسانه‌ای آمریکا هنوز شکسته نشده است و از این رو مشاهده می‌شود که هنرمند کشور ما را نیز برای شرکت در فیلم‌های هالیود استفاده می‌کنند.



حجت الاسلام طائب در ادامه گفت: امروزه اسلام و کفر با یکدگیر درگیر هستند و آمریکا به عنوان پایگاه کفر می‌کوشد تا با به استخدام در آوردن همه عرصه‌های قدرت، حاکمیت مطلق خود را در جهان تثبیت کنند.



وی با اشاره به تلاش‌های آمریکایی در خصوص مقابله با اسلام گفت: آمریکا در این زمینه از هر روشی استفاده کرد اما در هیچ‌یک از آنها نتوانست به موفقیت برسد.

