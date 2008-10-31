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۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۸

سه کارگروه برای گسترش ارتباط استانهای کرمانشاه و سلیمانیه تشکیل شد

سه کارگروه برای گسترش ارتباط استانهای کرمانشاه و سلیمانیه تشکیل شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سه کارگروه، تعاملات عمرانی و فنی ، تعاملات اقتصادی و تعاملات بهداشتی و کنترل کیفی در ادامه سفر استاندار کرمانشاه به استان سلیمانیه عراق و به منظور تسهیل و گسترش ارتباط بین این دو استان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه و هئیت همراه که به استان سلیمانیه عراق سفر کردند در جلسه ای که پیش از ظهر امروز با استاندار و مدیران این استان داشتند راهکارها و مسائل مختلف را به منظورگسترش و ارتباط بین دو استان مورد بررسی قرار دادند.

 

در همین راستا سه کارگروه، تعاملات عمرانی و فنی ، تعاملات اقتصادی و تعاملات بهداشتی و کنترل کیفی تشکیل گردید که بر اساس آن در کارگروه کنترل کیفیت مسائلی همچون تبادل کالا در مرز طرفین ، کیفیت محصول طرفین ، کنترل استاندارد های کالاها ،مورد بحث  قرار گرفت .

 

همچنین در کار گروه تعاملات اقتصادی و بازرگانی که با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط دو استان برگزار شد سهولت تردد تجار و بازرگان به استانهای همجوار و همچنین تصمیمات لازم برای برگزاری نمایشگاه توانمندی ها که در آذر ماه سال جاری در استان سلیمانیه با محوریت استان کرمانشاه برگزار می شود مورد تصویب قرار گرفت.

 

در نشستی دیگر که با حضور کارشناسان طرفین برگزار شد مسائل مربوط به پروژه های عمرانی سلیمانیه مطرح و مقرر شد که شرکت های توانمند ومجرب کشور و استان کرمانشاه پروژه های عمرانی استان سلیمانیه را عهده دار شوند .

 

به منظور توسعه اقتصادی و تجاری دو استان کرمانشاه وسلیمانیه عراق استاندار کرمانشاه به همراه هیئتی عالی رتبه به دعوت استاندار سلیمانیه به مدت سه روز به این استان سفر کردند که حاصل این سفر تا کنون امضاء چندین توافق نامه تجاری، مرزی و اقتصادی بود.

کد مطلب 774675

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