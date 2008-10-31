راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه بر اساس نیاز تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی اکبر آسایش ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژه راه آهن شیراز - بوشهر و عسلویه در جمع خبرنگاران افزود: سعی خواهد شد با کمک مهندسان مشاور طرح ضمن بررسی پیشنهادهای مردم و مسئولان، خواست آنها را در اجرای این طرح لحاظ کنیم .

وی اظهار داشت: مسیر مطالعه شده این راه آهن در شهرستان دشتی با انتقادهایی از سوی فرماندار و مسئولان و مردم این شهرستان مواجه شده است و این خواسته به حق مردم است که پروژه بزرگ راه آهن که مدت طولانی مورد استفاده مردم قرار می گیرد، منافع مردم را تامین کند .

وی عنوان کرد: در تغییر مسیر، مسیری که دارای کمترین موانع و مشکلات طبیعی باشد و مردم دو شهر خورموج و کاکی را نیز بهره مند کند در نظر بگیریم و خواسته مردم را در مسیر اصلاح شده مورد نظر قرار دهیم .

مدیر پروژه راه آهن شیراز- بوشهر – عسلویه عنوان کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال قطعه اول این پروژه به طول 60 کیلومتر شامل 25 کیلومتر در شهرستان تنگستان و 35 کیلومتر در شهرستان دشتی استان بوشهر به اتمام برسد.