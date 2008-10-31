به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، نماینده اداره دینی مسلمانان استان نیژیگوراد گفت که این نسخ خطی را بنیاد نسخ خطی موسسه تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی مرکز علمی آکادمی علوم روسیه در داغستان ارائه کرده است.
وی این نمایشگاه را رویدادی تاریخی نامید و گفت: پیش از این هیچگاه نسخههای قرآن که در بین آنها دستنوشتههای بسیاری وجود دارند، از این مؤسسه تاریخ خارج نشده بودند.
نماینده اداری دینی مسلمانان اطلاع داد که در چارچوب این نمایشگاه 20 قرآن دستنویس قدیمی به نمایش گذاشته میشوند که قدیمیترین آنها متعلق به قرن 13 میلادی است.
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