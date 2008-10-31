کردان باید استعفا می داد / فرسایشی شدن استیضاح بیماری بزرگی برای کشور است

دکتر عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنده تا کنون درباره مسئله وزیر کشور یک نامه به نمایندگان نوشته و یادداشتی هم در یکی از روزنامه ها ارائه کرده ام ، فکر می کنم قضیه روشن است و نیازی به بحث درباره کردان نیست.

وی افزود: در نظام های غیر اسلامی در صورت وقوع چنین مسئله ای واکنش به موضوع بسیار شفاف است ، ما انتظار داشتیم که روشن تر با چنین موضوعی برخورد شود که نه تنها این موضوع را شاهد نیستیم بلکه حتی در سطح یک نظام سیاسی معمولی هم با چنین معضلی تا به امروز برخورد صورت نگرفته است.

افروغ ادامه داد: در این باره اصلا کار نباید به عزل یا استیضاح می کشید بلکه تنها موضوعی که می توان آن را مد نظر داشت استعفای وی بود که اگر این اقدام انجام می شد، مطمئنا شاهد چنین تنش هایی نیز نبودیم.

وی ادامه داد: صرفنظر از واکنش های مردمی و دانشجویی ، متاسفانه در بدنه مدیریتی کشور، گویا با موضوع فوق هیچگونه برخوردی صورت نگرفت و آب از آب تکان نخورد .

این نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه هیچ گونه اشکالی در قانون و از سوی مردم برای برخورد با موضوع مدرک جعلی هر یک از مقامات دولتی وجود ندارد، گفت: متاسفانه عده ای از اصحاب قدرت هر روز با لطایف الحیلی می خواهند زمان بگذرد و به گونه ای این موضوع را دگرگون کنند .ولی نباید فراموش کرد مطمئنا ملت چنین برخوردی با موضوعی به این مهمی را فراموش نکرده و نخواهند کرد و به موقع در برابر آن عکس العمل نشان خواهند داد.

نماینده سابق تهران در مجلس به طول انجامیدن سرنوشت نهایی موضوع مدرک وزیر کشور را بیماری بزرگ برای مجلس و دولت خواند و گفت: این بیماری که در بین نمایندگان مردم ایجاد شد ما را از آینده بیمناک می کند چرا که تنها امید ملت، مجلس به عنوان نهادی است که بایستی در صورت کوتاهی دولت تکلیف چنین مسائلی را روشن کند.

وی "بازی" هیئت رئیسه مجلس را در به طول انجامیدن اعلام وصول طرح استیضاح کردان موضوعی جدی و قابل تامل دانست وتاکید کرد : ظاهرا هر کس که در برابر چنین موضوع به این مهمی موضعی اتخاذ کند ضدانقلاب است و دیگران افراد انقلابی.

افروغ گفت: متاسفانه در حال حاضر فضا به گونه ای رقم خورده که فریادگر حق ضد حق شده است و برخی افراد کوس انا الحق سر می دهند. باید پرسید که بالاخره تکلیف جلوگیری از فساد با کیست؟

این استاد دانشگاه در پایان گفت: متاسفانه نهادهای قانونی نیز تا کنون در برخورد با موضوع مدرک وزیر کشور هیچ واکنش خوبی از خود نشان نداده اند و باید گفت که یا شعار ندهیم و یا اگر شعار می دهیم حداقل در حد کشورهایی همچون کره و ژاپن درباره مبحث فساد و جلوگیری از آن عمل کنیم.