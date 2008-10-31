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۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۰

حجت الاسلام یوسف پور:

امام (ره) با تحریم کاپیتولاسیون به انقلاب ایران اقتدار داد

ساری - خبرگزاری مهر: خطیب نماز جمعه ساری با اشاره به سالروز تاریخی لغو لایحه کاپیتولاسیون از سوی معمار کبیر انقلاب اظهار داشت: امام خمینی به این وسیله توانست ابهت و اقتدار انقلاب اسلامی را در جهان مستولی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور امروز در خطبه های مرکز استان مازندران در ساری با اشاره به سالگرد رشادت دانش آموزان و دانشجویان در استکبار ستیزی علیه رژیم پهلوی افزود: امام خمینی توانست با مصونیت قضایی گام اساسی را در مقابل مستکبران برداشته و درس جوانمردی و بزرگ منشی را به دانشجویان و دانش آموزان ایرانی آموخت.

امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه ملت بزرگ ایران همیشه مورد هجمه و توطئه دشمنان قرار داشته است، اظهار داشت: معمار کبیر انقلاب به واسطه مبارزه در مقابل ظلم و استکبار در آن دوران تبعید شد.

حجت الاسلام یوسف پور با بیان سالروز تبعید امام راحل خاطر نشان کرد: در این روز از هفت هزار دانش آموزی که در مقابل رژیم غاصب پهلوی برخواستند 56 نفر در دفاع از امام خمینی به شهادت رسیدند.

وی اذعان داشت: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدا و راهنمایی مدبرانه رهبر کبیر انقلاب هیچگاه در مقابل هجمه های فرهنگی و سیاسی ابرقدرتها سکوت اختیار نکرده و با آگاه سازی، مسئولیت پذیری و جدیت تمام در راستای حراست از کیان و مرز و بوم دفاع خواهد کرد.

امام جمعه موقت ساری در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته با تاکید بر ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش در اطلاع رسانی و آگاه سازی نسل جوان گفت: معلمان باید با راهنمایی اصولی و در راستای تقویت استعدادهای خلاق جوانان تلاش و جدیت داشته باشند. 52 تریبون نماز جمعه در سراسر استان مازندران آموزشهای دینی، عقیدتی و سیاسی را برای نمازگزاران استان بازگو کردند.

کد مطلب 774692

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