چرا با نابودکنندگان ورزش برخورد نمی شود

مهران شاهین طبع در حالیکه طرز تفکر برخی از مدیران ورزشی و نوع دیدگاه متفاوت آنها نسبت به رشته های مختلف را برای آینده ورزش زیان بار می داند به خبرنگار مهر گفت: برخی از مدیران ورزشی بسیار زیبا از برنامه های مدیریتی خود برای ورزش و تاثیری که دراین عرصه خواهند داشت حرف می زنند اما در عمل باعث لطمه خوردن به بسیاری از رشته ها می شوند.

وی اظهارداشت: مسئولان استانداری قم در یک اقدام غیرقابل توجیه و به دور از اخلاق تیم صباباتری را در آستانه حضور در مسابقات منحل کردند و با این کار خود باعث سرگردانی ورزشکاران ملی پوش و غیرملی پوش این تیم شدند که چندماهی را در اردوهای آماده سازی برای شرکت در مسابقات لیگ برتر سپری کردند.

سرمربی تیم بسکتبال صباباتری که همراه با این تیم 2 تجربه از قهرمانی در آسیا به دست آوره است تصریح کرد: هر گاه تیمهای باشگاهی را در اوج آمادگی دیده ایم از سیرصعودی تیم ملی آن رشته در نتیجه گیری تا حد زیادی مطمئن بوده ایم چرا که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. حال توجه داشته باشید بسکتبال ایران باید در حالی برای شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی آتی آماده شود که بسیاری از ملی پوشان این رشته شرایط مبهمی دارند.

شاهین طبع افزود: موفقیت تیمهای ملی بسکتبال آرزوی همیشگی من است. اما بدانید اگر در مسابقات آینده شاهد افت ملی پوشان در نتیجه گیری بودیم یکی از دلایل آن همین انحلال صباباتری است. انحلالی که درهر رشته ای باعث نابودی تدریجی می شود. قطعا انحلال بدون دلیل صباباتری هم به تیم ملی آسیب می زند. با این حال نمی دانم چرا تا کنون کسی با مقصران بلاتکلیفی صباباتری برخورد جدی نداشته است.

وی درادامه با بیان اینکه مشکلات صباباتری همچنان ادامه دارد گفت: مسئولان فدراسیون بسکتبال از هیچ تلاشی برای حل معضل به وجود آمده برای تیم صباباتری دریغ نکرده اند. اقدامات انجام شده توسط آنها بیشتراز حد انتظاربود اما تا کنون هیچ یک دردی از درد بزرگ صباباتری دوا نکرده است.

سرمربی تیم بسکتبال صباباتری تاکید کرد: در مورد مشکلات ایجاد شده اصلا نگران خودم نیستم. نگرانی من از جانب بازیکنان است که این بلاتکلیفی منجر به تضعیف روحیه و میزان آمادگی آنها می شود.