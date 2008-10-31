سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه سدسازی رونق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب گفت: طی چند سال اخیر رقابت در عرصه سدسازی در ایران به خوبی شکل گرفته که این امر به نفع کشور است چراکه شرکتهای بسیاری در این عرصه حضور دارند که با فناوری های جدید و نوآوری های قابل قبول مشغول به کار هستند.

مدیر برنامه ریزی و امور سد و نیروگاه شرکت مهاب قدس افزود: در این میان باید دقت شود که صرفا موضوع قیمت، فاکتور اصلی در برنده شدن در مناقصات نباشد بلکه کیفیت و تجربه کاری بعنوان مهمترین عوامل مد نظر قرار گیرند.

وی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که سرمایه گذاری در عرصه سدها اگرچه برای اجرای طرح در گام اول مقرون به صرفه نباشد اما در آینده قطعا توجیه اقتصادی می یابد، بنابراین نباید تصور کرد که باید روزی پرونده سدسازی در ایران را بست.

به گفته بهزاد، با وضعیتی که هم اکنون بر ایران به لحاظ خشکسالی حاکم است به نظر می رسد که دولت باید با تخصیص اعتبارات به بخش سدسازی کشور و حمایت از شرکتهای پیمانکاری از روند رونق سدسازی در کشور حمایت کند چراکه به هرحال ایران طی سالهای آتی با بحران کم آبی مواجه خواهد شد و این امر نیز به دلیل عدم تناسب رشد جمعیت با منابع آبی است.

وی با تاکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی در پروژه های سدسازی و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در کشور خاطرنشان کرد: حضور در سدسازی بخصوص پروژه های برق آبی اگرچه در شرایط فعلی که تعرفه های آب و برق واقعی نیست ممکن است مقرون به صرفه نباشد اما با برنامه ریزی دولت و وزارت نیرو برای واقعی کردن تعرفه های آب و برق طی 3 سال آتی(88 تا 90) در قالب طرح تحول اقتصادی، قطعا سرمایه گذاری در این پروژه ها سود ده خواهد بود.

بهزاد گفت: به نظر می رسدباید سرمایه گذاری های مطلوبی از سمت دولت و بخش خصوصی برای توانمندسازی و حضور در عرصه نگهداری و تعمیرات سدها و نیروگاهها صورت گیرد.